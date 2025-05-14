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麥加朝覲 疾管署：行前2至4週就醫諮詢、疫苗打滿

中央社／ 台北14日電
麥加朝覲示意圖。美聯社
麥加朝覲示意圖。美聯社

麥加朝覲6月4日展開，疾管署建議行前2至4週應先就醫諮詢，除必打4價流行性腦脊髓膜炎疫苗，並建議接種COVID-19、流感或MMR疫苗。高風險如長者、孕婦等應出示COVID-19免疫證明。

一年一度的伊斯蘭朝覲儀式是全球規模的宗教聚會，每年吸引超過數百萬信徒前往，今年沙烏地阿拉伯麥加朝覲將於6月4日展開，因大量人潮聚集，朝覲者可能暴露於傳染病風險下，疾管署提醒計劃前往當地參加朝覲的民眾，須留意沙國預防接種規範。

疾管署今天發布新聞稿提醒，行前2至4週應先到旅遊醫學門診諮詢，考量到麥加朝覲人口眾多，加上當地政府規定，朝覲者必須接種4價流行性腦脊髓膜炎疫苗，出示國際預防接種證明書，也就是俗稱的黃皮書，接種證明書於接種後10日生效，效力為5年。

高風險族群包括65歲以上族群、懷孕、慢性疾病及遺傳性血液疾病等朝覲者，疾管署強調，沙國政府要求應出示COVID-19免疫證明（如民國113到114年更新病毒株的疫苗接種證明、110到112年完成2劑基礎劑接種證明或113年由實驗室核發的確診康復證明）。

此外，沙國政府建議朝覲者接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及季節流感疫苗。另外，由於今年歐洲、中東都有傳出麻疹疫情，沙國也是麻疹流行國家，建議參加朝覲者可考慮接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

沙國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）旅遊疫情等級第1級注意（Watch）國家，疾管署提醒，前往當地應避免接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶，若出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應佩戴口罩並儘速就醫，返國時主動通報機場檢疫人員，以保障個人健康。

COVID-19 流感疫苗 疾管署

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