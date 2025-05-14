核三2號機低壓飼水加熱器上午故障 核安會：不涉及核安
核三廠2號機今天上午10時3分，因低壓飼水加熱器3A往4A之洩水閥故障關閉，電廠依標準作業程序降載至90%熱功率。核安會表示，檢修後將恢復滿載運轉，不涉及核安議題。
核安會指出，今天上午核三廠2號機的低壓飼水加熱器3A往4A之洩水閥故障關閉，造成A串低壓飼水加熱器隔離（低壓飼水加熱器共有A、B兩串），電廠已依標準作業程序降載至90%熱功率。
核安會表示，目前電廠進行檢修作業中，完成檢修後機組即依程序升載，並恢復滿載運轉，本事項屬發電穩定性問題，並不涉及核安議題，核安會將持續監督電廠維修作業。
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