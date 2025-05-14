凍卵使用率僅8% 新北補助解凍卵3萬、凍精8千7月上路

新北市長侯友宜今指出，全國出生率短短4年從7.01‰下降至5.76‰，且全台4月新生兒8684人歷史新低，今年新生兒恐只有11、12萬人，且解凍率僅8％比例偏少，面臨少子、高齡化挑戰，因此推出好孕補助，包括醫療性凍卵補助提高至7萬、新增解凍卵補助3萬及凍精補助8000元，預計7月1日上路

侯友宜今上午主持市政會議，會後裁示指出，現行高齡產婦比例越來越高，生育率卻是從2020年0.99‰下降，2023年只有0.87‰，排名在全世界都是墊底，出生率也短短四年就從7.01‰下降到5.76‰，雖然人工生殖人數有上升，但顯然上升幅度不夠大，且解凍率僅8％比例偏少。

侯友宜說，按照今年4月全國人口統計，台灣人口就減少9468人，連續16個月人口負成長、近4年多出現生不如死，自然增加率都是負，少子化、高齡化是全國挑戰，尤其全國今年4月新生兒8684人是歷史新低，年輕世代面臨養育下一代壓力，讓市民生育政府要做的更多，不然今年全國新生兒只剩11、12萬人。

侯指出，為提高生育率推出好孕補助，提供一次性3萬解凍卵補助，同時提高醫療性凍卵補助至7萬元，以及新增醫療性凍精補助8000元。

新北衛生局長陳潤秋指出，醫療性凍卵去年7月開始補助，現有11人受惠，今年提高補助3萬至7萬，包含6萬元凍卵費用與1萬元保存費，並提供曾凍卵、有配偶，符合人工生殖法規定的女性3萬解凍卵補助，盼提高解凍率，預計7月上路。