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非法醫美器材恐釀「釋迦臉」 食藥署去年查獲124件違規

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署呼籲，民眾應認明合格醫美器材。圖為長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎展示合法音波、電波探頭。記者林琮恩／攝影
食藥署呼籲，民眾應認明合格醫美器材。圖為長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎展示合法音波、電波探頭。記者林琮恩／攝影

民眾追求外觀美麗，在醫美診所施打電波、音波等非侵入式醫美療程拉提皮膚。不過，臨床醫師指出，許多民眾未留意施打頻率，或未選擇合格醫療院所、專業醫師，導致滿臉水泡「釋迦臉」，或臉部凹陷無法回覆。衛福部食藥署統計，違規醫美器材多來自境外輸入，去年一年之內，在海關攔截的醫美器材，高達124件。

食藥署副署長王德原說，愛美是人的天性，許多民眾無所不用其極，以各種方式設法除皺，坊間許多廣告宣傳醫美療程，民眾若未慎選，「一不小心就會走到非法醫療單位」，或遇上使用非合格器材的不肖廠商，導致皮膚傷害。醫療器材依照風險高低分為三級，等級愈高風險愈大，電波、音波等非侵入式醫材，屬第二級醫材，對民眾而言有一定風險。

王德原表示，民眾除慎選合格醫療院所，尋求專業醫師協助外，在療程開始前，也可向醫療人員要求查看醫材合格證號等，非法醫材困擾醫界，醫師都會願意配合提供。食藥署藉聯合稽查方案，查緝非法醫材，去年全台衛生局查獲非法醫材2300件以上，後續依照「醫療器材管理法」處置，不過，數據無法區分是否為醫美器材。

長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎說，水泡是施打電波、音波治療最嚴重的副作用，有病人甚至滿臉長滿水泡，呈現「釋迦臉」，作為醫學中心，自家醫院經常收到在診所「打出併發症」的病人，多數在臉頰上起水泡，有也病人因太太頻繁使用電波、超音波治療，導致筋膜脆化，造成臉部垮掉且無法救回，呼籲民眾慎選醫療院所，並認明合法醫療器材。

食藥署醫療器材及化妝品組科長林汝青表示，目前效期內許可證張數共除皺用電波60張，拉提用音波30張，民眾可在食藥署官網醫療器材許可證資料庫查詢，可利用許可證字號及關鍵字查詢，使用這些產品，若發生不良反應，可至上市後品質管理系統通報，或撥打通報專線02-23960100。

非法醫材多由國外輸入，海關難以辨認時，會聯繫食藥署人員協助辨認。王德原說，去年一年之內，在邊境查獲的違法醫美醫材達124件，包括除毛儀、拉提線、玻尿酸等產品。呼籲民眾一定要選擇合格醫療器材，相關醫美器材送審時，電波能量、性能等，都會經過審查。近5年，音波電波除皺，共通報2件不良反應，1件醫材不良品，調查後均屬個案事件，造成民眾短暫性皮膚問題。

食藥署說明電波除皺與超音波拉提的治療原理不同。圖／食藥署提供
食藥署說明電波除皺與超音波拉提的治療原理不同。圖／食藥署提供
食藥署副署長王德原（左）、長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎呼籲民眾選擇醫美療程時，應慎選合法醫療機構、醫師及醫材。記者林琮恩／攝影
食藥署副署長王德原（左）、長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎呼籲民眾選擇醫美療程時，應慎選合法醫療機構、醫師及醫材。記者林琮恩／攝影
食藥署說明電波除皺與超音波拉提的治療感受不同。圖／食藥署提供
食藥署說明電波除皺與超音波拉提的治療感受不同。圖／食藥署提供

醫材 醫美 食藥署

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