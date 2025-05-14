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手機響起「台東地震」國家級警報 震央在嘉義縣東南東規模4.5
今天上午10時48分，台南市一陣明顯搖晃，台南人手機均傳出國家級警報，指出「地震速報，05/14 10：48左右，台東地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難：趴下、掩護、穩住」，不過，據中央氣象屬地震報告，震央是位於嘉義縣政府東南東方，規模4.5，最大震度為4級。
嘉義縣大埔鄉規模4.5淺層地震，各地震度分別為：嘉義縣大埔4級、台南市曾文4級、嘉義市3級、高雄市桃源3級、嘉義縣太保市3級、雲林縣土庫3級，其餘雲林、南投、彰化、台東、屏東、花蓮、台中、澎湖、苗栗等地分別為2級、1級；台南市消防局目前尚未接獲災情通報。
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