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嘉義大埔地震 卻有2版本5縣市國家級警報引網熱議
今天上午10時48分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模4.5有感地震，嘉義縣、台南市最大震度4級，包括離島澎湖縣共13縣市有感。不過，中央氣象署發出的國家級警報出現2個版本，震央分別在台東和東南海域，收到縣市也不同，引起討論。
兩則災防告警訊息發布的時間都是上午10時48分37秒，都指同1起地震，但一則警報內容指震央在台東地區，告警範圍為嘉義縣、台南市、高雄市；另一則指震央在東南海域，告警範圍為花蓮縣、台東縣。
PTT八卦版引起討論，網友表示，「被警報嚇到」、「有警報，台東？」、「台東，收到警報」、「花蓮沒感覺但是有簡訊」、「被警報嚇死」、「往台南火車上大家都是警報聲，沒感覺」、「花蓮無感有警報」、「簡訊有嚇到，但鄉下沒震」、「台南無感，警報比較恐怖」、「連續兩個警報，高雄輕微感」、「警報還比較有感」、「警報寫台東？」、「手機傳來警報的震動都比地震本身還大」、「震央在嘉義大埔，為啥是寫台東？」
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