嘉義大埔地震 卻有2版本5縣市國家級警報引網熱議

今天上午10時48分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模4.5有感地震，嘉義縣、台南市最大震度4級，包括離島澎湖縣共13縣市有感。不過，中央氣象署發出的國家級警報出現2個版本，震央分別在台東和東南海域，收到縣市也不同，引起討論。

兩則災防告警訊息發布的時間都是上午10時48分37秒，都指同1起地震，但一則警報內容指震央在台東地區，告警範圍為嘉義縣、台南市、高雄市；另一則指震央在東南海域，告警範圍為花蓮縣、台東縣。