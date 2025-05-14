40多歲男突癱坐輪椅竟罹罕見腫瘤 質子治療助他行走

40歲多歲高先生去年6月開始，出現排尿、排便困難，右腳無力抬起等症狀，沒想到，病情急速惡化，一個月內走路突然軟腳、跌倒，他往返醫院看診、復健，甚至求助國術館，但症狀始終未見改善。最後，坐著輪椅到醫院經神經影像檢查，竟發現是罹患脊髓腫瘤，而且是少見於成人且原發於脊髓的「高惡性度膠質瘤」。

「沒有人希望得到癌症，還好的是自己得到，不是孩子得到。」高先生說，罹癌後心情低落，開始交代妻子銀行密碼等家中大小事。他經轉介，至台北醫學大學附設醫院質子中心治療，同時展開模擬定位、療程協調等前置作業，爭取黃金治療時間，他說：「只要還有機會，我也不會放棄」。

從去年10月起，高先生共接受25次質子治療，自費百萬元，脊椎腫瘤也逐漸縮小，雙腳功能恢復，原本是坐輪椅到醫院，最近僅需單側拐杖，且可自行開車。他說，罹癌打亂生活節奏，但他更加珍惜與家人相處的時光，學習煮飯給家人吃、說故事給女兒聽，看似日常的生活片段累積成支撐他的力量。

癌症連續42年蟬聯國人十大死因之首，人人「聞癌色變」，隨著醫療科技進步，癌症進入精準治療階段，可以針對癌細胞進行更為深度及廣度的治療。台北醫學大學附設醫院於2022年8月引進質子治療，至今累積治療500例個案，今年6月起結合新型腫瘤熱治療，希望提升晚期及復發癌症病人的治療成效。

台北醫學大學校長吳麥斯說，北醫結合臨床與研究能量，推動精準且前瞻的癌症治療，質子治療中心突破500例，是醫療團隊與病友共同努力的成果。台北醫學大學附設醫院院長施俊明說，質子治療特別針對兒童癌症、頭頸癌，或是以前無法治療的個案，提供治療選擇，日後搭配熱治療，還可配合AI (人工智慧)、基因資料等提供治療。

北醫附醫小兒腫瘤科主任劉彥麟說，兒童及年輕人的膠質瘤，源自腦或脊髓的中樞神經系統的膠質細胞的惡性腫瘤，分為高惡性度及低惡性度，高先生罹患高惡性度膠質瘤，不常見於成年期及脊髓部位，由於病程進展快速，治療需結合手術、放療與化療。

劉彥麟指出，質子治療可調控粒子射線在抵達特定深度後釋放能量，避免穿透及傷害腫瘤周遭的正常組織，針對脊髓或腦部等易受傷害的敏感部位，提供更精準且安全的劑量控制，為神經腫瘤與兒童腫瘤治療帶來更多新希望。

北醫附醫質子中心暨放射腫瘤科主任李欣倫說，北醫質子中心成立至今年5月13日為止，已治療570位癌症病人，國內外病人比例約9比1，其中，國內病人來自北部地區約占65%，也有病人自台東、台南、屏東北上求醫；國外病人以東南亞居多，其次為中港澳，甚至有病人遠從日本、澳洲、美國、比利時等國而來。

李欣倫指出，目前質子治療癌別前五項為頭頸癌、兒童癌症、乳癌、攝護腺癌及肝癌，而以質子為主要根治性治療的鼻咽癌、顱內胚芽瘤、攝護腺癌。施俊明說，隨著質子治療日益穩定成熟，醫院同步引進新型腫瘤熱治療，可與質子治療整合運用，為病人打造更全面的治療方案。