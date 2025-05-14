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4月地球體檢報告曝光 賈新興：創176年來第2名偏暖紀錄
2025年4月地球體檢報告出爐。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，根據NOAA的資料顯示，2025年4月地球體溫僅次2024年4月，創下176年以來第二名偏暖的紀錄，比長期平均溫高出1.22度，比去年4月低了0.07度。
他說，全球陸地4月均溫則創下最高的紀錄，比長期平均溫高出1.97度。全球海洋4月均溫則創下第二高的紀錄，比長期平均溫高出0.88度。今年1月至4月全球體溫也創下第二高的紀錄，比長期平均溫高出1.28度，僅低於2024年0.06度。
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