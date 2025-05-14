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嘉義有感地震 震央在大埔鄉
上午國家地震警訊大響，據氣象署資料震央在嘉義縣大埔鄉，各地震度級嘉義縣地區最大震度4級，網友感到「劇烈晃動一下」、「地震警報還來不及響」、「好嚇人」，目前嘉義縣、嘉義市消防局尚未接獲災情。
據中央氣象署地震報告，上午10點48分，位置在嘉義縣政府東南東方30.8 公里，位於嘉義縣大埔鄉，地震深度10.7公里，芮氏規模4.5。各地震度級嘉義縣地區最大震度4級、大埔4級、番路4級、民雄3級、太保市3級、阿里山2級、義竹2級。
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