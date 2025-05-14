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國家級地震警報誤報？震央出錯 不在台東而在嘉義
中央氣象署今天上午10點48分37秒先後針對花蓮縣、台東縣，以及嘉義縣、台南市、高雄市推送國家級警報，警報內容更指出台東發生顯著有感地震，不過實際上地震震央卻是在嘉義縣大埔鄉，且規模僅4.5，觀測最大震度僅4級，疑似地震監測系統受干擾出錯，導致震央及地震規模皆誤報，令東部及南部民眾虛驚一場。
根據中央氣象署告警內容指出，台東外海東南海域上午10點48分發生有感地震，不過實際上地震發生地點卻是在西部的嘉義縣大埔鄉山區，兩者相差近百公里，花東民眾收到警報更是一頭霧水，因為完全沒有感受到地震搖晃，實際台東最大震度更僅有1級。
實際地震發生在嘉義縣政府東南東方30.8公里的嘉義縣大埔鄉，地震發生時間為上午1點48分28秒，規模為4.5，嘉義縣、台南市最大震度為4級，嘉義市、高雄市、雲林縣最大震度為3級。
氣象署在地震報告中提及，因災防告警訊息是由系統自動發布，因時效需求存在不準確性。所幸雖南部及東部國家級警報大作，但地震規模及強度並未如預期，因此大多民眾都是虛驚一場，並未受實際影響損失。
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