木製砧板難清潔？日廚具廠傳授簡單保養訣竅：不能先用熱水沖

根據日媒「まいどなニュース」報導，不少人喜愛木製砧板的天然質感與溫潤手感，但也因「難保養」的印象而卻步。實際上，只要掌握幾個關鍵步驟，日常清潔保養一點也不難。

日本廚房用具廠商「和平FREIZ」官方社群帳號近日分享了正確保養木製砧板的技巧。首先，在使用前先以清水稍微潤濕砧板，這樣可以防止食材水分滲入木頭，降低異味殘留與污垢附著。烹調完成後，建議用清水與刷子順著木紋方向刷洗；並請切記避免使用熱水，因為熱水容易讓肉類與魚類的蛋白質凝固，導致清洗困難。在使用清水刷洗後，若仍有黏膩感或異味殘留，再用清潔劑和熱水沖洗。

清洗完畢後，一定要擦乾，並放在通風良好的地方陰乾，避免陽光直曬。建議將砧板垂直立起，並使用廚房專用酒精噴霧預防細菌滋生。

若砧板出現黑斑，應立即處理。可先使用清潔粉刷洗，若仍無法去除，再用稀釋漂白劑浸濕布巾覆蓋約2至3小時。若黑斑依舊頑固，可考慮用砂紙輕磨表面。須注意，若黑斑長久未處理，可能代表黴菌已深入木芯，此時復原難度將大增。

木製砧板雖美觀實用，但需正確保養才能延長使用壽命。避免放任黑斑、濕氣與異味殘留，是保持砧板衛生與飲食安全的不二法門。