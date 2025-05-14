影／核電延役、重啟不用環評 彭啓明：啟動環評制度總體檢

立法院日前三讀通過「核子反應器設施管制法」第六條修正案，放寬核電機組運轉執照換發期限，賦予延役與重啟法源依據。環境部長彭啓明今天前往立法院社福及衛環委員會報告及備質詢前受訪表示，現行「環評法」規定核電廠延役與重啟無需環評，但除役卻需進行，認為相當不合理，環境部已啟動環評制度總體檢，預計下半年展開修法。

彭啓明坦言，延役與重啟納入環評將使流程更複雜，未來若修法，環評案件將大幅增加。他強調，核廢料最終處置也需環評並促進公民參與，盼核安會能以公開透明方式推動。針對電力業空汙貢獻僅2.3%之質疑，彭回應火力發電汙染雖高，但核能僅占電力3%，對改善空汙幫助有限，強調以其大氣化學專業判斷，「我可以很有自信地說我是對的」。