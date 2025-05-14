快訊

氣象署證實國家級警報出錯 震央誤判「台東變嘉義」原因曝

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

比去年增75％！國道事故4個月釀22死 端午實施匝道管制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年端午連假自5月30日至6月1日共3天，連假期間將實施匝道封閉管制措施。圖／交通部高公局提供
今年端午連假自5月30日至6月1日共3天，連假期間將實施匝道封閉管制措施。圖／交通部高公局提供

端午節3天連假將屆，預期交通量較平日集中且明顯增加，根據統計，截至今年4月底，國道共發生17起A1交通事故釀22人死亡，其中14起為追撞事故，占比高達82％，且較去年同期增加75％，交通部高公局提醒，行駛國道務必保持良好精神及專注力，另端午連假將實施匝道封閉管制措施，民眾需多留意。

今年端午連假自5月30日至6月1日共3天，高公局指出，連假期間將實施匝道封閉管制措施。5月30日至31日，國1、國5實施時段性南向入口封閉；5月31日至6月1日，國1、國3實施時段性北向入口封閉，呼籲民眾多加留意並配合匝道封閉管制措施。

高公局表示，端午連假期間多以旅遊旅次為主，交通量較平日集中且明顯增加，根據統計，截至今年4月底，國道共發生17起A1交通事故，造成22人死亡，其中有14起的肇事型態為追撞事故，占比高達82％，且較去年同期的8起追撞事故增加75%。

高公局呼籲，用路人須加強防禦駕駛觀念，以小型車為例，應避免於兩輛大型車之間行駛，若遇到此情況，應注意與前後車輛保持適當距離，並視情況變換車道離開大型車；若因車流量大無法離開，必要時可開啟警示燈提醒後方大型車保持車距。

若後方有大型車緊跟，建議主動拉大車距，以降低突發狀況時被追撞的風險；另外，當前方有大型車時，由於視線容易被遮擋，更應保持較長的車距，爭取足夠反應時間以應對突發情況

高公局提醒，駕駛人行駛國道時，務必保持良好的精神狀態及專注力，隨時注意車前動態與周遭環境，並養成預判突發事件的應變意識，以因應可能的突發狀況，確保行車安全。

小車遇大車的防禦駕駛。圖／交通部高公局提供
小車遇大車的防禦駕駛。圖／交通部高公局提供

交通事故 連假 高公局

延伸閱讀

麗寶樂園端午未滿18歲免費玩樂園 馬拉灣人體龍舟開放報名

台中烏日小貨車追撞大貨車 駕駛座嚴重變形70歲男不治

勞動部迎端午 推銷弱勢就業、微型創業者好商品

台中少年無照開車出事了 追撞前車緊張反鎖車內警來勸

相關新聞

5縣市國家級警報響 上午10時48分嘉義大埔規模4.5地震 最大震度4級

今天上午10時48分左右東南海域發生有感地震，預估震度3級以上地區：南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東...

凍卵使用率僅8% 新北補助解凍卵3萬、凍精8千7月上路

新北市長侯友宜今指出，全國出生率短短4年從7.01‰下降至5.76‰，且全台4月新生兒8684人歷史新低，今年新生兒恐只...

國家級地震警報誤報？震央出錯 不在台東而在嘉義

中央氣象署今天上午10點48分37秒先後針對花蓮縣、台東縣，以及嘉義縣、台南市、高雄市推送國家級警報，警報內容更指出台東...

登革熱幫兇會影響失智？陽明交大找出阿茲海默新關鍵

人類在遭受登革熱等疾病感染時會促使CLEC5A基因活躍，國立陽明交通大學團隊日前發現，該基因竟也參與了阿茲海默症的發展進...

核電延役重啟無須環評但除役要 彭啓明：下半年啟動環評修法

立法院昨三讀修正「核子反應器設施管制法」，賦予核電廠延役或重啟的法源依據。環境部長彭啓明今天表示，根據環評法相關規定，核...

氣象署證實國家級警報出錯 震央誤判「台東變嘉義」原因曝

中央氣象署今上午10時48分37秒先後針對花蓮縣、台東縣，以及嘉義縣、台南市、高雄市發送國家級警報，提醒台東發生顯著有感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。