比去年增75％！國道事故4個月釀22死 端午實施匝道管制

端午節3天連假將屆，預期交通量較平日集中且明顯增加，根據統計，截至今年4月底，國道共發生17起A1交通事故釀22人死亡，其中14起為追撞事故，占比高達82％，且較去年同期增加75％，交通部高公局提醒，行駛國道務必保持良好精神及專注力，另端午連假將實施匝道封閉管制措施，民眾需多留意。

今年端午連假自5月30日至6月1日共3天，高公局指出，連假期間將實施匝道封閉管制措施。5月30日至31日，國1、國5實施時段性南向入口封閉；5月31日至6月1日，國1、國3實施時段性北向入口封閉，呼籲民眾多加留意並配合匝道封閉管制措施。

高公局表示，端午連假期間多以旅遊旅次為主，交通量較平日集中且明顯增加，根據統計，截至今年4月底，國道共發生17起A1交通事故，造成22人死亡，其中有14起的肇事型態為追撞事故，占比高達82％，且較去年同期的8起追撞事故增加75%。

高公局呼籲，用路人須加強防禦駕駛觀念，以小型車為例，應避免於兩輛大型車之間行駛，若遇到此情況，應注意與前後車輛保持適當距離，並視情況變換車道離開大型車；若因車流量大無法離開，必要時可開啟警示燈提醒後方大型車保持車距。

若後方有大型車緊跟，建議主動拉大車距，以降低突發狀況時被追撞的風險；另外，當前方有大型車時，由於視線容易被遮擋，更應保持較長的車距，爭取足夠反應時間以應對突發情況