5縣市國家級警報響 上午10時48分嘉義大埔規模4.5地震 最大震度4級

中央氣象署發布第97號顯著有感地震報告，今天上午10時48分，在嘉義縣政府東南東方30.8公里，位於嘉義縣大埔鄉，發生芮氏規模4.5有感地震，地震深度10.7公里。

本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：嘉義縣、台東縣、花蓮縣、高雄市、台南市。.

各地震度級：嘉義縣地區最大震度 4級、台南市地區最大震度 4級、嘉義市地區最大震度 3級、高雄市地區最大震度 3級、雲林縣地區最大震度 3級、南投縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、台東縣地區最大震度 1級、屏東縣地區最大震度 1級、花蓮縣地區最大震度 1級、台中市地區最大震度 1級、澎湖縣地區最大震度 1級、苗栗縣地區最大震度 1級。

不過，氣象署地震速報發出的國家級警報出現兩個版本，發布時間都是上午10時48分37秒，但一則指震央在台東地區，告警範圍為嘉義縣、台南市、高雄市，另一則指震央在東南海域，告警範圍為花蓮縣、台東縣。