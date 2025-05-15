「古早味紅燒肉」好吃秘訣全公開！黃聖凱推薦廚房必備好物

名廚黃聖凱（聖凱師）以高慶泉出品的黑豆白蔭油、金沙鹹蛋黃醬，輕鬆完成自己最愛的「古早味紅燒肉」，以及中西合味、首次試做就上手的「鹹蛋黃培根義大利麵」。 圖／記者沈昱嘉 攝影

有86年歷史、台灣在地傳統好品牌高慶泉，除了代代相傳的醬香好滋味，今年也全新上市「金沙鹹蛋黃醬」，無需更多調味、方便家庭料理。名廚黃聖凱（聖凱師）日前以高慶泉出品的黑豆白蔭油、金沙鹹蛋黃醬，輕鬆完成自己最愛的「古早味紅燒肉」，以及中西合味、首次試做就上手的「鹹蛋黃培根義大利麵」，名廚食譜同步無私公開。

旗下有7間直營日本料理餐廳的名廚黃聖凱（聖凱師），忙碌之餘，時常分享家常料理。此次，他以高慶泉黑豆白蔭油做出古早味紅燒肉，盛讚口感天然回甘，滷過的肉質軟嫩順口，燉煮一個小時就會得到一鍋非常美味的古早味紅燒肉。」

「高慶泉黑豆白蔭油用於蒸、煮、炒、炸都適合，或者沾醬、做醬料基底皆可。是非常不錯的家庭必備調味料。」

古早味紅燒肉好吃的秘密武器在於「高慶泉黑豆白蔭油」。 圖／記者沈昱嘉 攝影

聖凱師也搶先使用新品「金沙鹹蛋黃醬」，研發出一道家常版的鹹蛋黃培根義大利麵。他大讚，「料理不分國界，好味道的關鍵，往往就藏在醬料裡。高慶泉的金沙鹹蛋黃醬是整道菜的靈魂，而且食材不浪費、風味絕佳。」「這醬料選用宜蘭頂級的鹹蛋黃，口感綿密，有適當的油脂，所以做菜的時候，一匙下去就會非常美味。」「因醬已夠味，沒有高湯也沒關係，花點時間讓水、油脂與義大利麵充分融合即可。」

高慶泉的「金沙鹹蛋黃醬」是料理的靈魂。 圖／記者沈昱嘉 攝影

聖凱師認為，「金沙鹹蛋黃醬」是非常好上手、在家使用更方便的好物，「不用像傳統作法，買一整顆鹹蛋只用裡面的蛋黃；除了風味非常細緻綿密，重點是它有調味過，在料理時可節省非常多的時間，也不會浪費用不到的蛋白等等。」對於這個台灣在地86年的老品牌，聖凱師力薦，「做醬油非常用心，讓人感受到健康調味、幸福好滋味的感覺。」

高慶泉的明星商品「黑豆白蔭油、黑豆蔭油膏」，精選優質黑豆，經120天以上的日曝夜露、靜置、發酵等釀製而成，符合國家CNS甲級品標準，品牌也強調，為純釀造，無添加焦糖色素、防腐劑、碘、無麩質，除了摘下多項國際評鑑大賽金獎、三星級獎等認證，其口感香醇不死鹹、細膩多層次，且帶有經典的古早味，是許多名廚與主婦們的料理好幫手。目前於全聯，以及官網、蝦皮等線上通路販售。

今年元月上市的「金沙鹹蛋黃醬」，擁有獨特的風味和質地，濃郁鹹香、細膩順滑，開瓶就能聞到滿滿的蛋黃香。其經鹽漬處理帶有天然的鹹香，完美混合鹹蛋黃的濃厚奶香和細膩質地，口感順滑且豐富，不僅能提升食材本身的味道，還能帶來獨特金沙口感與多層次的味道變化。目前於全聯、大潤發，以及官網、蝦皮等線上通路販售。

●名廚食譜大公開

——鹹蛋黃培根義大利麵

醬料：金沙鹹蛋黃醬

食材（約2人份）：義大利直麵（Spaghetti）200g、培根片4-5片（切段）、蒜頭 3瓣（切片）、金沙鹹蛋黃醬3大匙、鮮奶油100ml，白酒、起司粉適量，黑胡椒、鹽適量，青蔥或巴西里碎少許（裝飾用）

作法：

1.滾水中加鹽，將義大利麵煮至偏硬、撈起瀝乾，保留半碗煮麵水備用。

2.奶油、蒜片爆香，放入厚片培根，煎香煎脆。培根一定要煎出裡面的油脂，待培根煎出香氣，關小火，夾出培根。

3.使用高慶泉的金沙鹹蛋黃醬，此為整道菜的靈魂。轉小火充分混合至起泡，放入義大利麵。

4.加入一點煮麵水或高湯。因醬已夠味，沒有高湯也無妨，花點時間讓水、油脂與義大利麵充分融合。

5.最後以一點鮮奶油、黑胡椒、少許鹽做最後的拌炒。

6.盛盤後，放上培根，裝飾以青蔥或巴西里碎，再撒上些帕瑪森起司即可。

「鹹蛋黃培根義大利麵」的主要食材。 圖／記者沈昱嘉 攝影

——古早味紅燒肉

醬料：黑豆白蔭油

食材（約4人份）：五花肉600g（切5cm塊）、老薑數片、蒜頭6瓣（拍扁）、青蔥 2支（打結）、黑豆白蔭油4大匙、冰糖1.5大匙、米酒100ml、水500ml、白胡椒粉少許（可選）

作法：

1.五花肉汆燙後，煎至兩面上色，大火快煎大約2~3分鐘。

2.炒糖色，鍋中加入少許油與冰糖，中小火慢慢加熱至糖融化起泡、轉琥珀色。

3.炒出焦糖色後，火轉小，放入五花肉，下一點水，移至燉鍋。

4.放配料：蔥段蒜頭薑片紅蔥頭五香粉，最後入高慶泉黑豆白蔭油，燉煮一個小時，就會得到一鍋非常美味的古早味紅燒肉。起鍋前可加少許白胡椒粉調味。

「古早味紅燒肉」的主要食材。 圖／記者沈昱嘉 攝影

簡單美味的古早味紅燒肉，好吃的秘密在於高慶泉黑豆白蔭油。 圖／記者沈昱嘉 攝影

高慶泉黑豆白蔭油滷過的肉質軟嫩順口。 圖／記者沈昱嘉 攝影