水情燈號也「下架藍」？水利署：係依法定原則辦理作業調整

實施近20年的水利署水情燈號，原本代表「水情正常」的藍燈被悄悄下架，只留下綠、黃、橙、紅四種燈號，外界聯想恐是大罷免潮延燒因此「下架藍」。對此，水利署14日表示，水情燈號係配合行政院中央災害防救會報「各類災害警戒顏色燈號訂定原則」調整為綠、黃、橙、紅等四色，作為災害警戒顏色。

水利署表示，水情正常時，無警示需求，不顯示燈號以避免引發外界不必要之恐慌。媒體揣測「下架藍」的政治聯想完全無關，而是依據法定原則辦理作業調整。

水利署表示，依最新災害防救法令進行水情燈號調整，水情燈號系統所使用之四色燈號分別代表不同水情階段，其中綠燈代表水情稍緊、黃燈代表第一階段減壓供水、橙燈代表第二階段減量供水、紅燈則表示第三或第四階段分區或定點供水。若水情正常，則不予顯示燈號，這樣的設計運用，正是以明確區分警戒狀況，強化民眾對水資源管理階段的理解與因應。

水利署呼籲，社會各界共同關注節水抗旱的專業工作，勿將技術性政策工具作為錯誤解讀與政治聯想之依據。