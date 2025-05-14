反對重啟老舊核電廠 環團籲行政院提出覆議

立法院5月13日三讀通過核管法第六條修正草案，主要放寬提出運轉執照換發申請期限之規定，並且允許執照屆期之機組仍可申請換發運轉執照。台灣環保聯盟今發布聲明，反對重啟老舊核電廠，呼籲行政院提出覆議。

該聲明表示，按照三讀版本，修正後條文第二項為「運轉執照之有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照，未依規定換發執照者，不得繼續運轉。」；第三項為「運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照後，始得繼續運轉。」

該聲明指出，藍白兩黨推出的14個版本都只是指向位於屏東的核三廠，但昨天修正動議的版本竟將已經除役的核一、核二廠都包括在內，昨日三讀通過的修正條文，寫的是為「換發運轉執照」，但實際目的是為「再運轉或重啟」，但再運轉的難度不容小看。不是外界所以為的修法就可以繼續運轉，關鍵還是在於滿足國人安全為優先的核安。

該聲明表示，核三建廠時的設備壽期均以40年為評估分析基準，如果要再運轉或重啟就必須重新進行整體安全檢測及評估分析。但目前關於再運轉或重啟的法源與配套是一片空白，加上核三廠反應爐及相關設備的智慧財產權均握在西屋手中，設備的材質內容均屬於西屋內部文件、分析資料的取得將是經營者辦理安全檢測及評估分析的障礙。

此外，新燃料棒的採購、設備盤點、核安會審查、設備更新、結構耐震提升、乾貯設施、環評審查等，在在都需要時間與成本投入，順利再運轉或重啟是藍白幫執政黨鋪好的「返核」道路。

該聲明強調，台灣沒有發展核電的自然與社會條件，反對重啟老舊核電廠。呼籲行政院提出覆議，以表達維護人民安全的立場。