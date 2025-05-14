快訊

氣象署證實國家級警報出錯 震央誤判「台東變嘉義」原因曝

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

反對重啟老舊核電廠 環團籲行政院提出覆議

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核管法13日修正通過，賦予核電廠延役法源依據。圖／本報資料照片
核管法13日修正通過，賦予核電廠延役法源依據。圖／本報資料照片

立法院5月13日三讀通過核管法第六條修正草案，主要放寬提出運轉執照換發申請期限之規定，並且允許執照屆期之機組仍可申請換發運轉執照。台灣環保聯盟今發布聲明，反對重啟老舊核電廠，呼籲行政院提出覆議。

該聲明表示，按照三讀版本，修正後條文第二項為「運轉執照之有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照，未依規定換發執照者，不得繼續運轉。」；第三項為「運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意換發執照後，始得繼續運轉。」

該聲明指出，藍白兩黨推出的14個版本都只是指向位於屏東的核三廠，但昨天修正動議的版本竟將已經除役的核一、核二廠都包括在內，昨日三讀通過的修正條文，寫的是為「換發運轉執照」，但實際目的是為「再運轉或重啟」，但再運轉的難度不容小看。不是外界所以為的修法就可以繼續運轉，關鍵還是在於滿足國人安全為優先的核安。

該聲明表示，核三建廠時的設備壽期均以40年為評估分析基準，如果要再運轉或重啟就必須重新進行整體安全檢測及評估分析。但目前關於再運轉或重啟的法源與配套是一片空白，加上核三廠反應爐及相關設備的智慧財產權均握在西屋手中，設備的材質內容均屬於西屋內部文件、分析資料的取得將是經營者辦理安全檢測及評估分析的障礙。

此外，新燃料棒的採購、設備盤點、核安會審查、設備更新、結構耐震提升、乾貯設施、環評審查等，在在都需要時間與成本投入，順利再運轉或重啟是藍白幫執政黨鋪好的「返核」道路。

該聲明強調，台灣沒有發展核電的自然與社會條件，反對重啟老舊核電廠。呼籲行政院提出覆議，以表達維護人民安全的立場。

主管 核三廠 核電

延伸閱讀

彭啓明：若核電延役重啟 盼核安會設公民參與機制

核電是否還有轉圜餘地？卓揆：重啟機組 須先除役

核管法三讀 綠批在野罔顧國安核安、白反擊一路造謠

核管法三讀 核三廠二號機除役在即有影響？行政院給答案

相關新聞

5縣市國家級警報響 上午10時48分嘉義大埔規模4.5地震 最大震度4級

今天上午10時48分左右東南海域發生有感地震，預估震度3級以上地區：南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東...

凍卵使用率僅8% 新北補助解凍卵3萬、凍精8千7月上路

新北市長侯友宜今指出，全國出生率短短4年從7.01‰下降至5.76‰，且全台4月新生兒8684人歷史新低，今年新生兒恐只...

國家級地震警報誤報？震央出錯 不在台東而在嘉義

中央氣象署今天上午10點48分37秒先後針對花蓮縣、台東縣，以及嘉義縣、台南市、高雄市推送國家級警報，警報內容更指出台東...

登革熱幫兇會影響失智？陽明交大找出阿茲海默新關鍵

人類在遭受登革熱等疾病感染時會促使CLEC5A基因活躍，國立陽明交通大學團隊日前發現，該基因竟也參與了阿茲海默症的發展進...

核電延役重啟無須環評但除役要 彭啓明：下半年啟動環評修法

立法院昨三讀修正「核子反應器設施管制法」，賦予核電廠延役或重啟的法源依據。環境部長彭啓明今天表示，根據環評法相關規定，核...

氣象署證實誤發國家級警報 震央出錯「台東變嘉義」原因曝

中央氣象署今上午10時48分37秒先後針對花蓮縣、台東縣，以及嘉義縣、台南市、高雄市發送國家級警報，提醒台東發生顯著有感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。