台鐵會員點數補差價換票免退費 折抵優惠調高至50％

台鐵會員過往使用點數折抵購票後，若事後換票遇票價不同須退票再購票，為提升會員使用點數折抵換票時的彈性與便利性，台鐵公司推出「會員服務優化2.0」首波措施，內容包含補差價換票機制及點數折抵上限調整，其中，補差價換票機制明天正式實施，點數折抵優惠則在6月23日擴大上路。

台鐵說，過往會員如使用點數折抵購票後需變更車票，若新舊票價不同，須先辦理退票再重新購票，流程繁瑣。新制上路後，僅需補足票價差額，即可升等搭乘更高等級列車，如升等體驗騰雲座艙，使行程調整更為便利，搭車體驗也更加優質，但起訖站須維持不變，此措施將從5月15日實施。

台鐵指出，「會員服務優化2.0」首波措施也將放寬點數折抵上限，6月23日起，會員於購買對號列車單張車票時，若於當日完成交易，即可享有點數折抵票價上限由原本30%調高至50%的優惠，讓累積的點數發揮更高效益，進一步提升搭乘誘因與回饋實用性。

台鐵提醒，為確保順利使用「會員優化2.0」服務，如使用「台鐵e訂通」APP，需先更新至2.1.17版本（含）以上，以利操作流程順暢無礙。