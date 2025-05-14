響應2050淨零排放目標 彭啓明：新空品政策白皮書周五公布

為響應2050淨零排放目標，環境部擬推出新空品政策白皮書，作為第三期（2018年至2031年）空氣汙染防制方案執行重點，環境部長彭啓明指出，新空品政策白皮書將於周五公布。

為持續改善空氣品質，我國自2016年起分階段推動各項空氣品質改善行動方案，並於2018年「空氣汙染防制法」修訂後，正式將空氣汙染防制方案納入法規，並規定每4年檢討1次。第1期空氣汙染防制方案實施期間為2020年至2023年，目前已接續推動第2期方案（2024年至2027年），新空品政策白皮書則將作為第三期，即2028年至2031年空氣汙染防制方案的執行重點。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部長、經濟部、勞動部及教育部就「我國推動綠色轉型政策，相關人才培育發展與產業政策規畫」、「全氟及多氟烷基物質（PFAS）管理行動計畫及環境荷爾蒙管理計畫之毒化物相關管理情形」進行專題報告，並備質詢。

立委陳菁徽表示，5月17日後核三廠的機組將停機，屆時火力發電的占比可能提高到84%，年初就在說的新空品政策白皮書究竟何時會推出？

彭啓明表示，先前因為細部經過多次微調所以延宕了幾周，周五就會召開記者會公布；此外，空汙的監測和預報過去屬於監資司的業務，等到有空汙發生時大氣司才會來整合，現在已經有一組預報同仁移到大氣司來運作，未來遇到空汙事件時就能更快和地方來應變處理。

陳菁徽指出，全台電力業造成的平均汙染只占PM2.5貢獻的2.3%，這和民眾的認知落差非常大，希望能讓民眾知道空汙來源不只是PM2.5，以及5月17日後空汙比率是否會升高？彭啓明指出，核三機組都關掉後，年平均PM2.5的增加微乎其微。