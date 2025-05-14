登革熱幫兇會影響失智？陽明交大找出阿茲海默新關鍵

人類在遭受登革熱等疾病感染時會促使CLEC5A基因活躍，國立陽明交通大學團隊日前發現，該基因竟也參與了阿茲海默症的發展進程，揭示了病毒感染基因在神經退化疾病中的角色，有望替疾病治療開啟一扇新的大門，該成果日前已發表於國際期刊《Journal of Neuroinflammation》。

陽明交大團隊指出，CLEC5A基因所轉譯的蛋白是存在於免疫細胞中的受體，過去研究指出，在登革熱、日本腦炎、流感甚至新冠病毒感染時，會促使免疫系統產生強烈的發炎反應，有時甚至導致致命的「細胞激素風暴」。

陽明交大腦科學研究所副教授鄭菡若與國家衛生研究院免疫醫學研究中心主任謝世良團隊，透過基因工程，將阿茲海默症小鼠與剔除了CLEC5A基因的小鼠進行育種，再跟有記憶缺失的阿茲海默症小鼠相比，其他缺少CLEC5A基因的阿茲海默症小鼠在記憶與學習的行為測試中表現顯著提升，大腦中β類澱粉蛋白的堆積也大幅減少，而這些蛋白正是阿茲海默症的關鍵病理指標。

鄭菡若表示，微膠細胞（microglia）是腦神經重要的免疫細胞，但阿茲海默症的β類澱粉蛋白異常堆積，也會引發微膠細胞不正常活化而攻擊腦神經。剔除CLEC5A基因後不僅降低微膠細胞的發炎活性，也同時提高對β類澱粉蛋白的清除能力，意味著CLEC5A基因可能是為治療阿茲海默症的新的治療標的。

謝世良當年曾發現，CLEC5A是登革熱與日本腦炎致死重要因子，但一開始對該基因與阿茲海默症的關聯也沒有絕對把握，「當時只是猜測，還沒有明顯證據。」

但謝世良也說，CLEC5A不只會辨認病毒，後來在紅斑性狼瘡等自體免疫疾病中也有表現，因此當時猜測，基因是不是也在阿茲海默症裡誤傷大腦。

該項研究也由陽明交大腦科所兩名博士生林鈺益、張文瀚共同參與，成果已發表於國際期刊《Journal of Neuroinflammation》，揭示病毒感染基因在神經退化疾病中的新角色，也點出未來以藥物阻斷CLEC5A蛋白功能作為阿茲海默症治療的新可能。