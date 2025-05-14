核電延役重啟無須環評但除役要 彭啓明：下半年啟動環評修法

立法院昨三讀修正「核子反應器設施管制法」，賦予核電廠延役或重啟的法源依據。環境部長彭啓明今天表示，根據環評法相關規定，核電廠延役不需環評，但除役卻需要環評「其實滿奇怪的」，目前環評正在總體檢中，預計下半年能啟動環評法修法相關工作。

立法院5月13日三讀通過核管法第六條修正草案，主要放寬提出運轉執照換發申請期限之規定，並且允許執照屆期之機組仍可申請換發運轉執照。

彭啓明今於立法院社會福利及衛生環境委員會進行專題報告並備質詢，會前受訪表示，核一、二、三廠當時並沒有進行環評，核四廠有經過環評但沒有興建成功。根據現行環評法規定，核電廠延役或重啟都不需要環評，但除役是需要環評的，這其實相當奇怪，目前環境部正在進行環評總體檢，預計下半年可啟動相關。

彭啓明坦言，核電廠延役或重啟要進到環評是相當複雜的，目前的焚化爐整改等也不用環評，修法後就會有大量環評案件出來，而核廢最終處置場所也需要環評，更需要公民參與，希望核安會無論在最終核廢料處置或是延役重啟等，也能以公開透明的程序來進行。

另針對桃園市副市長蘇俊賓質疑環境部報告中，電力業僅占空汙來源的2.3%，彭啓明回應，火力發電的汙染包含直接排放和衍生性汙染物，全台電力業造成的平均汙染只占PM2.5貢獻的2.3%，排放的硫氧化物雖然占總體40%，不過氮氧化物部分只有16%，占比3%的核能不見得對台灣空汙改善會很多，「我是學大氣化學的，我可以很有自信的說我是對的」。