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太平洋高壓太強了 持續高溫悶熱 賈新興：梅雨有利條件可能不怎麼好

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖（5月18日至23日）。圖／取自賈新興臉書
歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖（5月18日至23日）。圖／取自賈新興臉書

近期天氣穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天太平洋高壓偏強，高溫悶熱，大致為午後零星西北雨。周六至下周四清晨台中至台南沿海零星短暫雨，周日起台東有局部焚風發生的機率。

近期天氣趨勢，他表示，明天，午後山區有零星短暫雨。周五，午後宜花東有零星短暫雨，其它山區及台南以南亦有零星短暫雨。周六至周日，清晨於台中至台南沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。下周一，午後各地山區有零星短暫雨。周日起台東有局部焚風發生的機率。

賈新興表示，下周二至下周三，午後各地山區有零星短暫雨。下周四至下周五，清晨於台中至台南沿海有零星短暫雨，午後台中以南亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

「梅雨有利條件，可能不怎麼好」，賈新興表示，綜合研判，觀察25日至26日環境有利梅雨建立的機率。

此外，他說，看看預測的太平洋高壓，「它太強了」，未來10天梅雨鋒面將為中國的南方江南、華南西部、貴州、四川、雲南帶來大範圍的降雨來襲，並有局部暴雨伴隨強對流的降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖（5月23日至28日）。圖／取自賈新興臉書
歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖（5月23日至28日）。圖／取自賈新興臉書

台南 賈新興

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