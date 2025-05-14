快訊

大谷翔平的力量來自每天睡10小時？醫：睡眠「先著重量」再來談品質

薛楷莉23年再爆削凱子420萬 友人代喊冤：她遭騙財騙色

丁學文專欄／美中關稅戰和緩後 現「再全球化」新道路

觀光署首訪羅馬推廣旅遊迴響大 擬設據點行銷台灣

中央社／ 羅馬13日專電

以酷炫燈光搭配傳統扯鈴的表演拉開序幕，交通部觀光署今天首度到羅馬推廣台灣旅遊，引起熱烈迴響。迎接台義每週直航班次擬由7班擴增至19班，觀光署未來可望到羅馬設置服務據點，加強行銷台灣。

觀光署長周永暉與台灣觀光協會秘書長鐘逸寧親自率隊，到歐洲推廣台灣旅遊，今天首站選在義大利首都羅馬舉行，約有40家旅遊業者、媒體記者參加。

為讓義大利業者認識台灣地理人文風貌，除開場邀請虎劇團表演扯鈴舞蹈，現場並準備義語簡報、趣味遊戲、品茶、業者座談等豐富活動，伴手禮台灣黑熊頸枕也充分展現台灣文創巧思。今年慶祝台北-羅馬航線開航30週年的中華航空，以及營運台北-米蘭航線的長榮航空，都專程到場設置攤位。

重要出席者包括駐義代表蔡允中、觀光署駐法蘭克福辦事處主任謝長明、華航駐義分公司總經理董希文、長榮駐義分公司總主任薛智中，另有4家專營台歐線旅遊的業者參與，包括儷庭、宏祥、歐洲皇室旅遊、飛亞等。14、15日將接續在北義大城米蘭與荷蘭的阿姆斯特丹舉行說明會。

周永暉致詞時打趣，有人說來台灣只要做3件事，那人就是台灣人，包括去過玉山、日月潭、騎自行車環島。他也強調台灣是美食王國，有很多獲得米其林推薦餐廳，多達7個城市有米其林星級餐廳。

周永暉表示，華航與長榮每週共有7班直飛義大利班機，非常方便，來台灣除了吃美食、逛博物館，他特別推薦參與2大活動，第一是「台灣好湯」，台灣有多達19區溫泉，水質不輸日本，另一是「台灣燈會」，大家來此可體驗到截然不同的燈光藝術。

周永暉介紹，嘉義被紐約時報票選為全球第19個值得一訪的城市，其特色包括小火車可通往2000公尺高山；此外，台灣還有許多獨特地理景觀，例如屏東小琉球是由珊瑚礁形成，台東三仙台被選為全球100個旅遊目的地之一，如果大家到台灣一定會充滿驚喜。

蔡允中表示，台灣正與義大利商談，希望將每週7班直航擴增為19班，雙邊旅遊市場前景可期；遊客來台除感受自然風光及美食，台灣多個城市均有「智慧城市」相關建設，遊客在台灣隨時都能感受到台灣高科技發展已融入日常生活。

蔡允中說，他很高興聽聞政府有意在羅馬設置推廣台灣觀光的服務據點，台灣每年約有25萬遊客訪歐，歐洲每年約有25到30萬旅客到台灣，顯示人民往來互動密切，台義雙邊關係還有很多成長空間，他相信透過增強文化與商務互動，將讓台義關係更加強韌。

周永暉 羅馬 義大利

延伸閱讀

打造濁水溪以南觀光門戶 劉建國邀觀光署進行西螺旅遊升級

網紅揪團15日西葡遊雷爆 自購機票無法退「被迫出國」

米其林指南增3縣市入選 觀光署長：對台灣美食高度肯定

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

相關新聞

核電延役重啟無須環評但除役要 彭啓明：下半年啟動環評修法

立法院昨三讀修正「核子反應器設施管制法」，賦予核電廠延役或重啟的法源依據。環境部長彭啓明今天表示，根據環評法相關規定，核...

上午9時16分宜蘭縣近海規模4.0地震 最大震度4級

中央氣象署發布第96號顯著有感地震報告，今天上午9時16分，在宜蘭縣政府南南東方46.7公里，位於宜蘭縣近海，發生芮氏規...

今起連續熱10天！吳德榮：台灣在暖氣團內 飆35度高溫防中暑

今天依舊好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區晴朗無雲，...

近日臭氧空汙 鄭明典：待室內比室外好 活性碳口罩可能有幫助

近日注意臭氧空氣汙染，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，未來幾天都可能有臭氧空氣汙染，臭氧會刺激眼睛、呼吸道，通常室內情況...

反對重啟老舊核電廠 環團籲行政院提出覆議

立法院5月13日三讀通過核管法第六條修正草案，主要放寬提出運轉執照換發申請期限之規定，並且允許執照屆期之機組仍可申請換發...

台鐵會員點數補差價換票免退費 折抵優惠調高至50％

台鐵會員過往使用點數折抵購票後，若事後換票遇票價不同須退票再購票，為提升會員使用點數折抵換票時的彈性與便利性，台鐵公司推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。