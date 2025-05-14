買中古車搞懂門道 避開十大地雷助你聰明下單

買車可不是小事，畢竟是一筆不小的開銷，不少人為了精打細算，會把目光投向價格更親民的中古車。不僅車價較低，選擇又多，還不用心疼新車一開出展示中心就「瞬間蒸發」一大筆折舊金額。有人覺得，與其砸大錢買新車，不如把預算花在升級安全配備或更好的保養；新手則擔心開新車會戰戰兢兢，還不如中古車「刮了比較不心痛」；還有人純粹需要一台能安心通勤的代步車，中古車就夠用，何必多花錢？更別說一些經典停產車款，想入手只能靠二手市場，讓不少車迷忍不住心動，一秒變身中古車獵人！

購買二手車水很深，一不小心就踩雷，泡水車、調表車、事故車這些「基本款」就不說了，還有許多外行人難以察覺的隱藏陷阱，不少人信心滿滿買回家，結果才發現，車況「表面風光」，但引擎、變速箱卻問題重重，修理費甚至比車價還高，瞬間從「買車圓夢」變成「修車噩夢」；也因此，越來越多人鎖定像LEXUS CPO這類「原廠認證中古車」，雖然價格略高，但車況清楚、保養有紀錄，加上原廠把關、有保固撐腰，風險也跟著降低不少。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查買中古車最常見的十大雷點， 讓你避開坑洞，買得安心、開得開心。

No.1 里程數造假

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買中古車，里程數越少越吸引人，畢竟跑得少，感覺更新、更耐用，維修費也低。但有些車商動手腳，把車變成「調表車」，將里程數縮水，讓買家以為撿到便宜，結果開沒多久就大小毛病不斷，修理費越滾越多，最後省下的錢全進了維修廠，就連專業二手車商也可能踩到調表車的坑！2024年，有家網紅車商因買到調表車而引發話題，帶起聲量高峰，網友回應：「有心人士如果真心要搞調表，其實連專業人士都很難判斷」。

想避開調表車，最簡單的方法就是挑選來源可靠、檢驗透明的車輛。像LEXUS CPO原廠認證中古車，每台都得經過7大類188項原廠專業檢測，從外觀、內裝，到引擎室、底盤、剎車系統通通不放過，車況清楚告知，不怕被隱瞞；通過檢測後，還會附上原廠保固，保固期內可享免費維修，後續若有問題，也能回原廠處理，免除高額修車費風險。

對不太懂車、也不想和中古車商鬥智的買家來說，直接選原廠就是最安心、最省事的做法，網友認為，「沒有人比原廠還熟這部車，若有一些零件問題，應該只有他們看得出來」。

No.2 合約條款標示不清

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有些車商抓準消費者不會仔細閱讀合約，開始玩起文字遊戲。像是交易方式、有無里程保證、標的內容等重要資訊寫得模糊，甚至連保固責任與瑕疵擔保的處理方式也語焉不詳，刻意掩蓋對買方不利的條款。等到車子出了問題，買家才發現自己幾乎毫無保障。有網友無奈表示：「二手車跟自售購買本來就盈虧自負，如果會怕就找信譽良好的車商購買或是買新車。」

在合約條款產生糾紛的案例中，車貸也是常見問題之一，為了保障中古車融資消費者的權益，金管會已推動五大強化措施。首先，要求合作商家在行銷時誠實透明，並定期審查。其次，設定合理的貸款標準，避免過度融資。第三，合約內容要清晰，包括利率、延遲利息和違約金等費用。第四，債權轉讓時需通知消費者相關細節。最後，規範催收行為，防止消費者背上不合理的債務，希望這些措施能減少中古車融資的爭議和風險。

No.3 隱瞞車輛重大事件

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購買二手車最怕車商隱瞞車況，像是變造車、泡水車、事故車等，不僅讓買家蒙受損失，還可能影響行車安全。

2024年，一名買家以149萬購買賓士，為求安心，自費請第三方驗車，結果發現該車曾發生嚴重事故，車頭曾嚴重撞毀；買家向業者反映，對方稱已告知損傷，僅願補償3萬至5萬，但車主要求20萬，雙方談不攏，讓車主既氣憤又無奈，消息曝光後，單日網路聲量達312筆，網友回應，「不給先驗的二手車一律不買」。

No.4 車輛來源不明

若二手車車輛來源不明，可能涉及贓車、事故車、非法改裝或貸款未清等問題，不僅影響行車安全，還可能帶來法律與財務風險，甚至導致無法過戶或被強制收回，網友分享，「買二手車最好的來源就是自己的家人朋友，真的沒辦法再去找原廠認證，再不行才會找車行，但我會建議頂多到原廠認證就好了」、「中古車這行水很深，若是對車行沒信心，又或者完全不了解車，其實可請有公信力單位驗車」。

購車前應查驗車籍、保養紀錄、貸款狀況，透過監理站或第三方平台確認車輛是否有事故、泡水、抵押貸款或違法改裝紀錄，並選擇信譽良好的車商，確保交易透明、安全，避免買到問題車輛，日後承擔不必要的損失與風險。

No.5 車貸藏詐欺

買二手車時，車貸詐欺可能以低月付陷阱、利率詐欺、強制綁貸、假貸款、貸款車轉讓等方式出現。為了避免遭受損失，應選擇可靠的車商、清楚貸款條件、直接向銀行辦理貸款，並確保車輛過戶後才支付貸款。

如果遇到可疑交易，應立即停止交易並尋求法律協助，保護自身財產與權益，網友認為，「貪小便宜就是出事的起點」、「感覺會被騙的幾乎都是要貸款的」、「沒先做好功課、不熟流程，就是會像這樣被牽著走」、「說真的，如果要二手車，還是去原廠中古車部，至少安心」。

No.6 沒有保養、維修紀錄

LEXUS CPO提供

LEXUS CPO提供

購買二手車時，保養與維修紀錄能幫助確認車輛的真實狀況，避免買到隱藏問題的車輛；若缺乏完整的維修紀錄，這可能是因為個人車主未記錄保養歷史、車商從拍賣場或其他來源取得車輛而無法提供紀錄，甚至有些車輛可能是事故車或泡水車，車商或前車主刻意隱瞞問題，買家應額外檢查，以確保車況良好並降低風險。

因此，購車前應透過詳細檢測來確認車況，有些原廠認證中古車還會提供14天鑑賞期，以確保車輛在短時間內如有問題，買家仍有機會要求檢修或退車，避免未來承擔高昂的維修風險，網友分享，「原廠的維修紀錄里程數應該是準的」、「高里程車能買的前提是知道前一手車主近期的保養維修紀錄，不是說定期保養那種，而是明確知道他做了什麼」。

No.7 隱瞞電池、電瓶狀況

LEXUS CPO提供

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電池和電瓶通常不在二手車保固範圍內，是常見的隱藏問題，為避免電瓶狀況不佳，購買前應檢查其外觀是否有膨脹、漏液或鏽蝕等老化、損壞跡象；同時，查看生產日期，一般電瓶壽命約2至5年，如果接近或超過3年，可能需要更換。



測試電壓，熄火時應在12.4V至12.8V之間，發動後應提升至13.5V至14.5V；如果低於13V，可能表示充電系統有問題，需要進一步檢測，網友則分享，「插OBD 看電池健康以及各個cell電壓，看有沒有不平均的」、「原廠做電池測試通常都會影印紙本，紙本會顯示目前電池健康程度，50-60%這中間值會顯示charge and retest，只有低於50%，才會顯示fail test，需要更換」。

No.8 保固期內不負責維修

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在保固期內，車商拒絕維修通常是因為保固條款有所限制，許多零件，如電瓶、輪胎、煞車片等被視為消耗品，因此不在保固範圍內；部分車商可能會以「正常磨損」或「人為使用不當」為由推卸責任，並設置特定條件，如需回指定維修廠、定期檢查等，進一步限制實際保固權益，網友認為，「還要先收費才給維修，這根本不叫保固而是保險」、「跟中古車行交手真的不容易，你必須抱持事事懷疑的態度、打起十二萬分的精神」。

為了降低維修成本，有些車商可能刻意刪減保固範圍，甚至利用模糊條款來拒絕免費維修。因此，購車前應將重要保固條款白紙黑字寫入合約，避免車商事後否認口頭承諾；購車後也應立即檢查車況，若發現疑慮，應儘早處理，以免錯過保固時限，影響自身權益。

No.9 收取額外費用

購買二手車時，車商可能會收取各種額外費用，其中有些是合理的，但有些則是變相加價。常見的加價項目包括過戶手續費、保固延長費、代辦貸款手續費等，建議在買車前先確認車價是否含稅與過戶費，避免事後被額外收費。此外，應要求車商提供詳細的費用明細，以防隱藏收費。若遇到不合理的額外費用，可向消費者保護機構申訴，維護自身權益。

網友提供了親身經驗，「不講又直接加在裡面說已經都辦好了，不能不收，搞的好像我是奧客一樣」、「差太多可能業務重打單灌水」。

No.10 隱藏貸款未繳清

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在正規二手車商購買車輛，一般不會遇到貸款未清的問題，但有些特殊情況，像是車商可能從貸款未清的車主處收購車輛，而未即時清償貸款並解除設定，造成轉賣時車輛仍有貸款；一些車商為節省成本，可能延遲辦理貸款清償，買方無法立即過戶，甚至有不肖車商會隱瞞貸款狀態，最終導致車輛被銀行或融資公司收回，買家蒙受損失，網友感嘆，「中古車交易比新車交易要來的黑，有良心的中古車商更是難尋」。

若發現車輛貸款未結清，應立刻要求車商處理，確保車輛能正常過戶，若車商拒絕處理，可向公路監理機關或消費者保護機構投訴，要求撤銷交易或強制過戶。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年04月17日至2025年04月16日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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