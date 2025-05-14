高溫炎熱 鄭明典：午後對流發展 雨沒下天氣悶熱

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

今天依舊是晴朗多雲的穩定天氣，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，太平洋高壓影響，風速弱、雲量少，氣溫回升，午後對流發展，雨沒下來就會是悶熱的天氣。

中央氣象署表示，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；今天東北部地區亦有零星短暫陣雨。今、明兩天清晨及夜晚馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。