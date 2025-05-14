晴朗悶熱飆高溫 空氣品質不佳 周五起天氣略有變化

今天持續受高壓迴流且環境偏乾影響，各地晴朗穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，午後僅零星山區有熱對流短暫陣雨，影響都不大。

溫度方面，林孝儒表示，預測高溫約28至34度，低溫約21至24度；由於雲量少、輻射冷卻將較明顯，局部空曠或近山平地區清晨低溫約19至20度左右，白天悶熱，但早晚還是有些涼意，日夜溫差大，早出晚歸記得帶件薄外套。

明天持續為高壓迴流且水氣少的環境，林孝儒表示，天氣型態與今天類似，晴朗悶熱為主，午後山區零星短暫陣雨。

周五至周末天氣則略有變化，林孝儒表示，由於北方海面逐漸有鋒面建立，雖鋒面本身對台灣天氣無直接影響，但將間接導致台灣附近南風增強、水氣增多，大氣穩定度略降。迎風面的花東地區逐漸有地形短暫陣雨機會，南部清晨亦偶有短暫小雨；主要的降雨型態仍是午後山區熱對流帶來的短暫陣雨或雷雨最多，北部及東部平地可能受對流擴散影響有局部陣雨。

林孝儒表示，下周預期天氣型態變化不大，台灣附近仍以高壓迴流為主導，各地持續悶熱，白天高溫普遍容易達30度或以上，午後受熱力作用影響，仍有短暫陣雨或雷雨機會，預期發展範圍將較侷限於山區，對平地影響有限，為晴時多雲為主。

空氣品質方面，林孝儒表示，近期西半部位於背風側，擴散條件較不佳，空氣品質可能偏弱，敏感族群外出配戴口罩並減少長時間劇烈活動。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。