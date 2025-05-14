聽新聞
0:00 / 0:00
水位直直落...仁義潭浮島再現 南區水資源分署調度管控供水
去年下半年接二連三颱風，為嘉義帶來豐沛雨水，入冬枯水期，仁義潭、蘭潭水庫合計蓄水率逾一半，罕見枯水期不枯，但清明連假過後，仁義潭水位直直落，2座水量合計蓄水率剩38.13%，浮島多，民眾憂心缺水。水利署南區水資源分署說，管控用水，調度台南曾文、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫水源支援，嘉義區水情穩定。
「哇！仁義潭進水口附近水庫底長草、龜裂，水公司不是說不缺水嗎？」許多到仁義潭運動休閒民眾，看到水庫情景，感到訝異，日前降雨，八掌溪水多，仁義潭水庫進水口溪水不斷流入水庫。
水公司五區處說，上周末梅雨鋒面，為仁義潭上游集水區帶來約30至40毫米雨量，到昨日共進水約25萬公噸，相當嘉義縣市1天用水量，有助紓緩供水。
五區處指出，中央氣象署預報今年度梅雨鋒面已經來到，目前參考澄清湖水庫模式，試辦豐水期仍可清淤方案，目前招標中；仁義潭與蘭潭屬離槽母子水庫，串連供水，因應仁義潭清淤作業，將水引進蘭潭，依水情狀況滾動檢討。
南區水資源分署說，嘉義水情穩定，仁義潭、蘭潭蓄水量目前跌破5成，2座水庫合計蓄水量1292萬噸，蓄水率38.13%，嘉義縣市每天需求約25萬噸民生及工業用水，管控用水，減少仁義潭、蘭潭出水量，每天出水10萬噸，餘15萬噸，調度台南曾文、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫水源支援，這3座水庫水源充足。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言