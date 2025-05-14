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國1北上高科前貨櫃車拋錨 車流回堵11公里 楠梓-岡山「紫爆」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國1楠梓-岡山北向路段「紫爆」，即時車速17公里；岡山-高科北向路段車多壅塞，即時車速33公里。圖／取自1968即時路況
國1楠梓-岡山北向路段「紫爆」，即時車速17公里；岡山-高科北向路段車多壅塞，即時車速33公里。圖／取自1968即時路況

高速公路局說，目前在國道1號北向楠梓至高科路段，因受到先前國1北上343.9公里處高科前，外線車道有貨櫃車拋錨，現場故障車已於上午7時35分排除完畢，後方車流回堵約11公里。

目前國1楠梓-岡山北向路段「紫爆」，即時車速17公里；岡山-高科北向路段車多壅塞，即時車速33公里。高公局呼籲駕駛人，提前避開壅塞路段，改道行駛，行經車多路段保持行車安全距離，小心行駛。

岡山 高公局 高速公路

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