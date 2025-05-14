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今起連續熱10天！吳德榮：台灣在暖氣團內 飆35度高溫防中暑

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今起連續熱10天！吳德榮：台灣在暖氣團內 飆35度高溫防中暑

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地區晴朗無雲，白天晴熱、紫外線強，要注意防曬。本報資料照片
今天各地區晴朗無雲，白天晴熱、紫外線強，要注意防曬。本報資料照片

今天依舊好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區晴朗無雲，白天晴熱、紫外線強，要注意防曬，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，日夜溫差大。北部18至33度、中部18至34度、南部20至36度、東部19至34度。

明天至下周五滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，吳德榮表示，台灣在其南方的暖氣團內，各地大都晴時多雲，白天熱如炎夏，最高氣溫約35度，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。周六、周日環境水氣稍增，午後降雨機率略提高、範圍稍擴大，但仍以山區為主。

吳德榮表示，下周五結構很弱，兩者已完全不同，故第3波梅雨季鋒面何時影響，還得繼續觀察模式的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式23日20時模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，鋒面位置、還在東海，台灣在其南方的暖氣團内；美國模式（右圖，取自tropical tidbits）則模擬，鋒面已掠過台灣，但結構很弱。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式23日20時模擬圖（左圖，取自tropical tidbits）顯示，鋒面位置、還在東海，台灣在其南方的暖氣團内；美國模式（右圖，取自tropical tidbits）則模擬，鋒面已掠過台灣，但結構很弱。圖／取自「洩天機教室」專欄

中暑 吳德榮 防曬 高溫

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