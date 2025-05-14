快訊

沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

聽新聞
0:00 / 0:00

近日臭氧空汙 鄭明典：待室內比室外好 活性碳口罩可能有幫助

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全國各地空品預報。圖／取自空氣品質監測網
全國各地空品預報。圖／取自空氣品質監測網

近日注意臭氧空氣汙染，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，未來幾天都可能有臭氧空氣汙染，臭氧會刺激檢經、呼吸道，通常室內情況會比室外好一點，活性碳口罩也可能有點幫助。

環境部說，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件不佳，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨及夜晚馬祖金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

明天環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨及夜晚馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

周五環境風場為東南風，中部以北擴散條件仍稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨及夜晚馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

澎湖 金門 馬祖

延伸閱讀

太平洋高壓持續偏強 鄭明典：氣候變遷改變梅雨的氣候特徵

北部雷聲隆隆、高雄沿海有閃電 鄭明典：鋒面+地形影響

南台灣昨深夜藍綠色火球劃過夜空 鄭明典：疑似火流星

3縣市飆逾37度高溫 鄭明典：熱呼呼的一天 中南部變紅色系

相關新聞

台鐵誤點10分全額退票 6月23日上路

台鐵誤點事件層出不窮，旅客抱怨連連，台鐵近日公告最新「旅客運送契約」，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點十...

近日臭氧空汙 鄭明典：待室內比室外好 活性碳口罩可能有幫助

近日注意臭氧空氣汙染，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，未來幾天都可能有臭氧空氣汙染，臭氧會刺激檢經、呼吸道，通常室內情況...

晴朗暖熱全台飆33度高溫 周末鋒面逼近午後雷陣雨擴大

今天各地大多仍為晴到多雲的天氣，中央氣象署表示，環境風場為偏東到東南風，東半部及恆春半島不定時會有零星短暫陣雨，午後各地...

典型梅雨何時來？ 專家2張圖分析：5月中旬應該沒機會

5、6月進入梅雨季，過去2波移動性鋒面影響台灣天氣，強對流發展時帶來劇烈雨勢，不過，並非典型的梅雨滯留鋒。

上周新冠就診較前周增6成 下月恐達高峰

第七波Omicron疫情持續升溫，疾管署發言人羅一鈞指出，新冠就診人次已連續五周上升，上周就醫人數逼近萬人，且增幅較去年...

凌晨0時57分台中東勢規模3.2地震 3縣市有感 最大震度1級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨0時57分，在台中市政府北北東方20.0公里，位於台中市東勢區，發生芮氏規模3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。