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近日臭氧空汙 鄭明典：待室內比室外好 活性碳口罩可能有幫助
近日注意臭氧空氣汙染，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，未來幾天都可能有臭氧空氣汙染，臭氧會刺激檢經、呼吸道，通常室內情況會比室外好一點，活性碳口罩也可能有點幫助。
環境部說，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件不佳，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨及夜晚馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。
明天環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨及夜晚馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。
周五環境風場為東南風，中部以北擴散條件仍稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨及夜晚馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。
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