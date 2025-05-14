晴朗暖熱全台飆33度高溫 周末鋒面逼近午後雷陣雨擴大

今天各地大多仍為晴到多雲的天氣，中央氣象署表示，環境風場為偏東到東南風，東半部及恆春半島不定時會有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨，山區活動留意午後天氣的變化；清晨稍微涼一些，各地低溫約20至23度，白天仍溫暖偏熱，各地高溫約29至33度，南部近山區再更高；離島澎、金、馬晴到多雲，澎湖24至29度，金門21至28度，馬祖21至26度。

明天環境為東南風，各地大多為多雲到晴，迎風面東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周五環境轉為偏南風，各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六、周日環境仍為偏南風，不過鋒面來到台灣北部海面附近，水氣稍增，午後雷陣雨範圍擴大；各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雷陣雨。

下周一、下周二環境轉為西南風，鋒面遠離，午後雷陣雨範圍縮小，各地大多為多雲到晴，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五環境為偏南風至西南風，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨。

今天至周五清晨及夜晚馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

連日降雨雖緩，由於部分地區土壤含水量較多，加上近期地震影響，山區土石較為鬆動，應慎防坍方及落石，進入山區活動仍應注意安全。