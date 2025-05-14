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典型梅雨何時來？ 專家2張圖分析：5月中旬應該沒機會
5、6月進入梅雨季，過去2波移動性鋒面影響台灣天氣，強對流發展時帶來劇烈雨勢，不過，並非典型的梅雨滯留鋒。
至於梅雨何時來？天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專PO出2張氣象圖，他表示，根據未來15天的降雨距平值預報圖，台灣附近為顯著的負距平，降雨量少於正常值的機會大。以及未來15天的降雨量累積圖，雨量多的帶狀區域（鋒面）在台灣北邊，台灣附近並不是都沒有下雨，但是看起來偏向山區地形的降雨，可能多半是午後熱對流的降雨訊號。
吳聖宇表示，最新的預報來看，5月22日之後鋒面的位置，可能會比較靠近台灣北方海面到東海南部一帶，會不會來到台灣上空，還有待觀察。ECMWF跟GFS預報都顯示差不多相同的趨勢，太平洋高壓有持續伸展至南海的可能性，典型梅雨的架構（西南季風穩定進入南海）到底何時成形? 現在來看似乎不好說，5月中旬看來應該是沒有機會了，5月下旬還要再看看。
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