典型梅雨何時來？ 專家2張圖分析：5月中旬應該沒機會

5、6月進入梅雨季，過去2波移動性鋒面影響台灣天氣，強對流發展時帶來劇烈雨勢，不過，並非典型的梅雨滯留鋒。

至於梅雨何時來？天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專PO出2張氣象圖，他表示，根據未來15天的降雨距平值預報圖，台灣附近為顯著的負距平，降雨量少於正常值的機會大。以及未來15天的降雨量累積圖，雨量多的帶狀區域（鋒面）在台灣北邊，台灣附近並不是都沒有下雨，但是看起來偏向山區地形的降雨，可能多半是午後熱對流的降雨訊號。