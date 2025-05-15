正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

根據日媒「BAZAAR」報導，蛋白質是維持身體正常運作不可或缺的營養素，卻常被忽視或攝取不足。美國營養師Cara Harbstreet指出，缺乏蛋白質會出現如用餐時間之外容易感到飢餓，運動或生病後，身體難以恢復元氣等徵兆。想維持健康與活力，從飲食中補足蛋白質是關鍵。

蛋白質由胺基酸組成，是細胞、器官與組織運作所需的重要元素。美國國家衛生研究院也強調其對身體結構與調節功能的必要性。營養師Lauren Harris-Pincus指出，攝取足夠蛋白質可提升飽足感並促進體內修復。每餐建議至少攝取30公克，點心則維持10至15公克。較容易掌握的量是建議餐盤上有四分之一是低脂蛋白質、四分之一全穀類，其餘的二分之一則由蔬菜和水果補足。

若不確定自身的蛋白質攝取量，可諮詢營養師，因為需求會因性別、年齡、體重與活動量不同而異。專家也建議從早餐就開始攝取蛋白質，可選擇高蛋白牛奶製成的燕麥粥搭配希臘優格、水果與堅果，或是搭配卡特芝士（Cottage Cheese）的水果聖代，都是營養又高蛋白的好選擇。

整體而言，為避免因缺乏蛋白質造成身體疲憊或營養失衡，建議從日常飲食中逐步提升蛋白質比例，並多元攝取豆製品、魚肉、乳製品等天然來源，養成高品質的健康飲食習慣，讓身體恢復元氣、維持穩定的活力與代謝。