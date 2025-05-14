美女牌、填問卷 業者誘分期消費花招多

「無卡分期」消費類型多，常見美容、交友服務，或健身教練課程、學習輔助教材等，業者多以分期付款方式，淡化資融公司簽約借款色彩，降低消費者警戒。台中市法制局說，有交友業者專打美女牌，讓癡情男大失血，也有美容業假借填問卷，強迫推銷51萬保養品。

法制局長李善植表示，台中1家交友服務業者近1年遭投訴近百次，透過交友App打美女牌，以話術推銷兩性課程，消費者1次刷卡8萬多元，事後反悔，業者以已提供服務為由拒絕解約，或是扣高額手續費、違約金，消費者被剝幾層皮。

另家在豐原廟東商圈的美容商品業者，在路邊以填問卷方式，拉客人進店內護膚，再強迫推銷，有婦人刷51萬元產品，以無卡分期消費20萬、30萬的人也不少，消費者要求退貨遭拒。法制局表示，該店1年被投訴30、40次，還曾改名繼續經營。

李善植表示，有家健身房業者推銷教練課程，消費者無卡分期購買60堂課12萬元，簽約1個月業者就驚傳倒閉，消費者還要每月還款。

也有業者以「買飼料送寵物」行銷，但附贈寵物已生病，頻繁就醫，甚至短時間病死，消費者仍需分期支付；過去常見的推銷學習教材，主打買教材送家教服務，家長分期採購，發現教材與學校課程難以銜接，業者常以逾7天猶豫期拖延。

法制局提醒，民眾申辦無卡分期前，應查明商品市場價格，確認分期付款內容，及購買總金額，並評估自身還款能力，並善用契約審閱權及7日無條件解除權，避免掉入消費爭議。