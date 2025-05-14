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端午粽子熱量比一比 營養師4招健康吃

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

端午節將至，許多民眾選購或自製粽子歡度佳節，粽子美味好吃，但若不小心攝取過量，會對身體造成負擔。振興醫院營養治療科營養師高法民說，吃粽不變重，還能兼顧健康，必須掌握「三少一多」、「避免沾醬」、「均衡攝取」、「戶外活動」四大原則。

高法民表示，台灣常見的粽子種類，包括北部粽、南部粽、鹼粽、粿粽、北平粽、廣東粽、湖州粽等。一般傳統肉粽，使用高油脂及高熱量食材，如糯米、花生、五花肉、鹹蛋黃等，還有些粽子糯米及餡料是以油先熱炒，一顆肉粽熱量高達700大卡，像廣東粽一顆熱量更高達1200大卡。

一旦吃了粽子後，若三餐飲食份量仍照平時攝取，過多的熱量就可能導致體重上升，且增加心血管疾病風險。以健康體重60公斤的靜態工作成年人來說，每天所需熱量約1800大卡，若每額外攝取7700大卡，約增加1公斤體重。高法民指出，只要掌握吃粽四大原則，就能吃得美味健康、不怕胖。

1 三少一多：少油、少鹽、少糖和多纖維

民眾自製或挑選粽子時，烹調以低油、低鹽為原則，避免選擇高熱量、高油脂食材，可用紫米、薏仁、燕麥、紅藜麥等全穀根莖類取代糯米。用瘦肉、雞肉、海鮮等低脂肉替代五花肉，配料可選擇用蓮子、豆類替代高油脂的花生，或選用菇類、竹筍等低熱量高纖維食材。

2 避免沾醬：攝取原味，鹽分糖分不過量

不少人吃粽子會搭配含鈉量高的沾醬，如甜辣醬或醬油膏等，但粽子在烹調時已有調味，若再搭配沾醬，累積下來很容易超過每日鈉攝取量2400毫克，增加高血壓、心血管疾病風險。鹼粽則常搭配砂糖、果糖等，小心不知不覺攝入多餘熱量。

3 均衡攝取：六大類食物均衡吃

傳統粽子由糯米組成，糯米屬全穀雜糧類，享用時要有均衡飲食概念，適量減少其他餐食中全穀雜糧類分量，以防過量攝取讓體重上升。此外，吃肉粽易缺乏蔬菜，要多補充青菜。

4 親近戶外：多活動，連假不要宅在家

趁連假帶家人到戶外活動、親近大自然，像健行、騎單車都是很好的選擇，不僅運動也舒展筋骨，還能減去節慶聚餐攝取的多餘熱量。

粽子 食材 體重

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