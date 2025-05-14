聽新聞
0:00 / 0:00

突站起就頭暈 姿勢性高血壓死亡風險增87%

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
站起時頭暈，可能是「姿勢性高血壓」，中高齡、肥胖族群要特別當心。圖／123RF
站起時頭暈，可能是「姿勢性高血壓」，中高齡、肥胖族群要特別當心。圖／123RF

突然站起來就頭暈、眼前一片黑，甚至重心不穩增加跌倒風險，直覺是「姿勢性低血壓」所引起。醫師提醒，起臥之間天旋地轉，也可能是另一種較少被注意的「姿勢性高血壓」，中高齡、肥胖族群更要特別當心。

家醫科醫師許芷瑜表示，血壓每分鐘都會隨著不同的因素而變化，包括年齡、情緒、睡眠、飲食、身體姿勢、體能活動等狀況而變動，數值並非固定。目前普遍認為，從坐姿站起時，收縮壓上升20毫米汞柱為「姿勢性高血壓」標準之一，若長期無法控制改善，恐增心血管疾病、中風、腎臟病與認知功能障礙風險。

據最新發表於「英國醫學期刊」（The BMJ）的文章，透過統合分析，研究3萬1124名平均年齡67.6歲、包含已確診高血壓患者，以及尚未確診但血壓偏高的成人資料，結果發現，約17%受試者出現姿勢性高血壓，比姿勢性低血壓9%還常見。年長的高血壓患者中，有姿勢性高血壓亦是影響死亡率的重要預測因子。一項追蹤4年半的研究則顯示，若出現姿勢性高血壓，其死亡風險比一般人高出87%。

在The BMJ這篇統合分析中，有38.5%的姿勢性高血壓患者屬於肥胖。許芷瑜強調，如果高血壓患者同時還有肥胖、血糖控制不佳等問題，罹患心血管疾病或腎臟病變的機率大幅增加。

血壓控制得宜，可以改善血管功能、防止血管硬化，也可以保護腎臟及心臟。許芷瑜說，除了必要的藥物治療外，日常生活中的自我管理同樣關鍵，日常可進行5個實用技巧。

1.控制體重：只要減少5%至10%體重，就能有效改善血壓與血糖。

2.飲食調整：避開含糖飲料、減少精緻澱粉與油炸食物，穩定血壓也能控糖。

3.規律運動：每周至少150分鐘中等強度活動，例如快走、游泳、單車，有助心血管健康。

4.避免久坐：久坐會使血液循環變慢、變差，建議每小時起身活動至少5至10分鐘。

5.自我監測血壓：平時在家規律以「722原則」量測血壓，若出現異常波動，應盡速就醫評估。

患者 腎臟病 高血壓

延伸閱讀

起身就頭昏眼花？ 醫警告：小心另一種「隱性高血壓」

新竹男有高血壓病史 醫：積極管理心臟病罹患率可降五成

年輕就是本錢 瘦、少吃鹽就不會高血壓？醫破解3大迷思

年輕化 壯男上班途中突癱！部桃醫揭沉默殺手高血壓惹禍

相關新聞

新冠就診增6成 下月恐達高峰

第七波Omicron疫情持續升溫，疾管署發言人羅一鈞指出，新冠就診人次已連續五周上升，上周就醫人數逼近萬人，且增幅較去年...

回響／醫院減碳目標 最快2027訂定

國內醫療體系總碳排放量占全國百分之四點六，屬「超級碳排大戶」，衛福部要求全國醫學中心年底前完成碳盤查，何時訂出減碳目標？...

年輕化、都市化 A肝疫情創近年新高

疾管署統計，今年已累計七十三例A肝確定病例，其中本土病例五十六例為近三年同期新高，出現年輕化與都會區集中等趨勢，其中一起...

台鐵誤點10分全額退票 6月23日上路

台鐵誤點事件層出不窮，旅客抱怨連連，台鐵近日公告最新「旅客運送契約」，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點十...

內診如何自保？民團籲設醫師查詢平台

台大又現狼醫，法院審理期間，涉案醫師未被停職，持續診治女性患者，引發爭議。台灣醫療改革基金會呼籲，政府應儘速建立不良醫師...

健康主題館／咖啡渣7妙用 可入菜還能當蚊香

根據統計，台灣人一年可以喝掉28.6億杯咖啡，每年也因此產生大量咖啡渣，不過，這些咖啡渣直接丟棄有點可惜。不妨加點巧思，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。