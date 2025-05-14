突站起就頭暈 姿勢性高血壓死亡風險增87%

突然站起來就頭暈、眼前一片黑，甚至重心不穩增加跌倒風險，直覺是「姿勢性低血壓」所引起。醫師提醒，起臥之間天旋地轉，也可能是另一種較少被注意的「姿勢性高血壓」，中高齡、肥胖族群更要特別當心。

家醫科醫師許芷瑜表示，血壓每分鐘都會隨著不同的因素而變化，包括年齡、情緒、睡眠、飲食、身體姿勢、體能活動等狀況而變動，數值並非固定。目前普遍認為，從坐姿站起時，收縮壓上升20毫米汞柱為「姿勢性高血壓」標準之一，若長期無法控制改善，恐增心血管疾病、中風、腎臟病與認知功能障礙風險。

據最新發表於「英國醫學期刊」（The BMJ）的文章，透過統合分析，研究3萬1124名平均年齡67.6歲、包含已確診高血壓患者，以及尚未確診但血壓偏高的成人資料，結果發現，約17%受試者出現姿勢性高血壓，比姿勢性低血壓9%還常見。年長的高血壓患者中，有姿勢性高血壓亦是影響死亡率的重要預測因子。一項追蹤4年半的研究則顯示，若出現姿勢性高血壓，其死亡風險比一般人高出87%。

在The BMJ這篇統合分析中，有38.5%的姿勢性高血壓患者屬於肥胖。許芷瑜強調，如果高血壓患者同時還有肥胖、血糖控制不佳等問題，罹患心血管疾病或腎臟病變的機率大幅增加。

血壓控制得宜，可以改善血管功能、防止血管硬化，也可以保護腎臟及心臟。許芷瑜說，除了必要的藥物治療外，日常生活中的自我管理同樣關鍵，日常可進行5個實用技巧。

1.控制體重：只要減少5%至10%體重，就能有效改善血壓與血糖。

2.飲食調整：避開含糖飲料、減少精緻澱粉與油炸食物，穩定血壓也能控糖。

3.規律運動：每周至少150分鐘中等強度活動，例如快走、游泳、單車，有助心血管健康。

4.避免久坐：久坐會使血液循環變慢、變差，建議每小時起身活動至少5至10分鐘。

5.自我監測血壓：平時在家規律以「722原則」量測血壓，若出現異常波動，應盡速就醫評估。