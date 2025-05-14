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健康主題館／咖啡渣7妙用 可入菜還能當蚊香

聯合報／ 陳詩婷／ 康寧醫院營養師
咖啡渣帶有咖啡香味，可以去除環境的異味。圖／123RF
咖啡渣帶有咖啡香味，可以去除環境的異味。圖／123RF

根據統計，台灣人一年可以喝掉28.6億杯咖啡，每年也因此產生大量咖啡渣，不過，這些咖啡渣直接丟棄有點可惜。不妨加點巧思，可以拿來入菜、保養、清潔，甚至還能做肥料。一起來瞧瞧咖啡渣的7妙用。

1.可入菜做甜品

咖啡渣也能做料理！咖啡渣帶有咖啡的香氣，且保留咖啡豆一半以上的營養素，拿來二次使用，製作咖啡甜品再適合不過，譬如咖啡乳酪蛋糕、咖啡冰淇淋、咖啡餅乾等。只需在製作過程中，混入一些咖啡渣，就是一道充滿咖啡香氣的甜品。

咖啡本身帶酸，也就是咖啡酸，可以幫助分解蛋白質，只要將新鮮的咖啡渣混和調味料，塗抹在肉質表面上，放入冰箱，就可以讓肉質的口感變得更軟嫩，類似用鳳梨或木瓜醃肉的效果。肉質味道嘗起來會有一股炭焦的咖啡味，相當特別。

2.天然去角質霜

咖啡渣富含抗氧化劑，且質地類似粗鹽，與酪梨油或橄欖油混和，或是將咖啡渣混在肥皂或沐浴乳裡，搓揉起泡後拿來清除身體，就是一款天然的身體磨砂膏，有助去除身體的死皮，幫助皮膚更為光滑。

3.咖啡美白面膜

即使經過沖泡的咖啡渣，仍保留咖啡豆一半以上的多酚類，這些抗氧化物質包括綠原酸、咖啡因酸等，具有抗發炎、美白、除痘等好處；只需要將咖啡渣加入橄欖油及蜂蜜混合後，就可以當成面膜及眼膜，具有保濕跟美白的作用。甚至也能將咖啡渣混和洗髮精，用來洗頭，可以抑制頭皮發炎，還有生髮的作用。

4.除臭去除異味

咖啡渣帶有咖啡香味，可以去除環境的異味。不過，咖啡渣若要拿來除臭，建議要曬乾，不然發霉反而增加環境的汙染；除了拿到太陽光下曬乾外，也可用烤箱或微波爐烤乾，冷卻後塞到棉布袋或不要的襪子裡，放在衣櫃、鞋櫃、冰箱等需要除臭的區域。

5.天然的清潔劑

咖啡渣具備碳元素，可以吸附油脂，所以相當適合去除油汙。方法很簡單，只要將咖啡渣跟清潔劑混和，使用海綿或菜瓜布，就可以輕鬆去除鍋具上的油汙；若是頑固型油垢，可以再加一點白醋或檸檬汁，能去除陳年的霉垢或油垢。

6.天然驅蟲蚊香

咖啡渣的氣味可以有效驅趕蚊蟲，只要將咖啡渣先曬乾，或放入烤箱或微波爐烤乾，以手捏成長條狀或三角錐的樣子，並點火燃燒，產生的煙霧就能防止蚊子接近；若是花圃蚊蟲多，也可以直接將咖啡渣撒在土裡，避免蚊蟲或蝸牛等害蟲孳生。

7.堆肥抑菌增產

咖啡渣富含咖啡酸跟酵素，可以促進堆肥分解的過程。研究也發現，將咖啡渣混入土壤後，因其有抑菌驅蚊蟲的作用，能大大降低農作物的蟲害問題，有效提高作物產量及營養素含量。台灣大學曾試驗，利用咖啡渣堆肥種植小白菜，維他命C含量可增加23%，而萵苣則能提升維他命C含量近70%。

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