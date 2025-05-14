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喬治亞芭蕾舞團 10月首登衛武營
世界傳奇舞后妮娜・安娜妮婭舒薇莉（Nina Ananiashvili））將引領喬治亞國家芭蕾舞團（State Ballet of Georgia），10月在高雄衛武營國家歌劇院演出經典巨作「天鵝湖」。
曾被外媒評選為「史上最偉大的12位芭蕾舞者之一」的妮娜，雖已不再登台，但仍以舞團藝術總監的身分製作舞劇、訓練舞者，參與每場芭蕾演出；舞團2023年於紐約表演時更造成轟動，獲得評論家一致好評。
本次力邀前波修瓦芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）藝術總監阿列克謝・法傑耶切夫（Alexei Fadeechev）共製舞劇，在柴可夫斯基創作「天鵝湖」邁向150周年之際，期盼以最華麗的製作與精湛的舞技，完美詮釋聖彼得堡學派的芭蕾精髓與喬治亞的獨特美學。
演出將於10月10日至12日於台北國家戲劇院登場，10月18日至19日移師高雄衛武營國家歌劇院，早鳥優惠限時最低85折！本次演出更推出青年席優惠，凡使用100點（含）以上文化幣購買2400元以下票區票券，即可享超低5折優惠，席次有限售完為止。
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