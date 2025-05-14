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回響／醫院減碳目標 最快2027訂定

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

國內醫療體系總碳排放量占全國百分之四點六，屬「超級碳排大戶」，衛福部要求全國醫學中心年底前完成碳盤查，何時訂出減碳目標？衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，醫療產業目前仍在碳排查等初期階段，最快二○二七年訂出各醫院減碳目標。

劉玉菁指出，經濟部訂定二○三○年醫療產業減碳目標，該目標為不分醫療院所層級，必須共同達到，包括醫學中心、區域醫院、地區醫院等，但不包含製藥產業。國健署先前推動「健康醫院」時已設定減碳目標，此次目標依據當時基準調整。

淨零碳排中，醫療院所減碳目標在環境部列為「住商部門」管理，劉玉菁表示，從醫院既有統計數據來看，耗電設備中如空調、電機、照明系統等是碳排放來源大宗。但各醫院規模不同、減碳進度不一，待各醫院完整進行碳盤查、掌握自身碳排狀況後，才能訂出改善計畫，預計到二○二七或二○二八年訂出各醫院減碳目標。

目前衛福部鎖定全台醫學中心，今年必須完成碳盤查，明年四月公布結果，未來每年四月公布前一年盤查結果。衛福部醫事司目前輔導醫院盤查，今年先了解碳盤查要求，包括熟悉環境部碳盤查規範，包括範圍、方法及時間表。並請醫院建立內部管理系統，設立專責小組負責數據收集、分析及報告，並引入或升級數據管理系統。

另外，健保署也推動各項減碳政策，例如「術後加速康復（ERAS）」給付新制等，期減少醫院住院天數，間接減少病人及陪同者交通、住宿等碳足跡。未來則根據碳盤查結果，評估現有排放，找出主要排放來源並設計減碳措施，訂出減碳計畫。

減碳 衛福部 醫學中心

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