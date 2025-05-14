年輕化、都市化 A肝疫情創近年新高

疾管署統計，今年已累計七十三例A肝確定病例，其中本土病例五十六例為近三年同期新高，出現年輕化與都會區集中等趨勢，其中一起家戶、職場等四人群聚感染。至於境外移入十七例，則創八年同期新高，主要來自中國與泰國。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，本土五十六例A肝病例以台北市十六例最多，其次為新北市十四例、台中市九例。若以性別區分，男性則有四十三例較多；年齡則以卅至卅九歲最多，共廿六人，其次為四十至四十九歲，共有十二例。

這起本土群聚感染事件共有四人確診，分別為兩位卅多歲男性同住者，一名其同事及一位職場清潔人員，疫調發現，彼此之間著有家戶及職場等共同暴露史。

我國每年約增一百例A肝個案，但今年情況較為特殊，出現年輕化、集中於都會區的新趨勢，疾管署發言人羅一鈞推測，應與疫情解封，眾多民眾出國旅遊有關。李佳琳指出，許多國家A肝疫情上升，例如中國、日本等地均高於去年，分別集中於四川、西藏，以及東京。

李佳琳提醒，A肝為糞口傳染，潛伏期十五至五十天，症狀為發燒、疲倦、食欲不振、黃疸等。雖然致死率僅約千分之一至三，但老年人或慢性肝病患者屬為重症高風險族群，可能引發猛爆性肝炎。

疾管署針對與確診個案接觸者在可傳染期最後一次接觸後的十四天內，公費接種一劑A肝疫苗，預防效果可達百分之九十五。