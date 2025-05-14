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台鐵誤點10分全額退票 6月23日上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵誤點事件層出不窮，旅客抱怨連連，台鐵近日公告最新「旅客運送契約」，若列車故障或發生不可歸咎於旅客情況，導致列車誤點十分鐘，乘客若不願等待搭乘，可於一年內退票，且不收手續費，此新規定將於六月廿三日起上路。

台鐵現行規定，若列車因故障、延遲等原因，導致列車班次遲延、取消、運行中斷、車輛故障、或不可歸責於旅客事由情形之一者，旅客可憑票自發生日起一年內，向車站辦理相關退票事宜，免收退票手續費。但未特別載明可退票的誤點時間長短，常衍生不少爭議。

根據台鐵最新「旅客運送契約」，若列車發生故障或不可歸責於旅客之事時，除中止乘車的旅客可辦理實收退票，改乘所持車票表定開車時間兩小時內其他列車或車廂種類也可退票。另增因列車遲延逾十分鐘或開車時間未定，在起程站停止乘車者可退票，免收退票手續費。

此外，台鐵過去針對旅客遺失車票不予補發及退款，但若尋獲遺失車票，可在一年內申請退款，六月廿三日起，手續費將從目前每張票價百分之廿，降至為百分之十；若旅客於乘車前遺失車票，除應重購同日、同起迄區間車票，另增需為「同方向」規範，原因為環保列車愈來愈多，需特別註明「同方向」。

公共運輸 台鐵

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