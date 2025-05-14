新冠就診增6成 下月恐達高峰

第七波Omicron疫情持續升溫，疾管署發言人羅一鈞指出，新冠就診人次已連續五周上升，上周就醫人數逼近萬人，且增幅較去年快速，預估六月就將達高峰，呼籲滿六個月以上民眾儘速接種新冠JN.1疫苗，降低重症及死亡風險。

羅一鈞表示，上周新冠門急診就診數為九九七八人次，比前一周增加六成，但仍遠低於去年同期的兩萬三千人次。

上周新增卅四例本土新冠併發重症及六例死亡病例，今年以來累計重症二三七例、死亡四十三例，均集中於六十五歲以上及慢性病患者，九成以上未接種本季新冠JN.1疫苗。

防疫醫師林詠青指出，在重症個案中，最年輕者為年僅十一個月的男嬰，尚未接種疫苗，也無特殊病史。五月初發燒後曾就診，但症狀並未緩解，陸續出現咳嗽、聲音沙啞與呼吸困難，再度就醫，研判為哮吼，醫師建議立即轉至大醫院急診。

男嬰被送至大醫院急診就醫，ＰＣＲ檢驗報告顯示，確診新冠，且出現低血氧，住進加護病房治療約一周後，康復出院。其同住家人雖有輕微症狀，但未經檢驗，均已痊癒。

林詠青提醒，民眾如快篩陽性，且出現急喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等警示症狀，就應立即就醫。兒童若高燒超過四十八小時、持續活動力不佳、呼吸急促或有抽搐、唇紫、意識不清等症狀，務必立刻送醫，以防重症發展。

在疫苗接種上，國內新冠JN.1疫苗累計接種逾二○九萬人，接種率百分之八點七五八，而六十五歲以上族群第一劑與第二劑接種率分別為百分之十八點二與百分之○點三三。上周新冠JN.1疫苗接種一萬四○○／百人次，為兩個月以來單周最高，顯示疫苗打氣漸熱。

羅一鈞建議，滿六個月以上民眾儘速接種，六十五歲以上長者等高風險族群，若已接種首劑且滿六個月，也應再接種第二劑，以提升保護力。