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內診如何自保？民團籲設醫師查詢平台

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導

台大又現狼醫，法院審理期間，涉案醫師未被停職，持續診治女性患者，引發爭議。台灣醫療改革基金會呼籲，政府應儘速建立不良醫師公開查詢平台，讓民眾安心就醫。婦科醫師表示，執行內診時，需由護理師陪同，如患者仍不放心，可請女性親友陪伴就醫。

醫改會指出，英、美等國均已建置醫師經歷平台，供民眾上網查詢醫師資格、專業領域、背景，以及紀律處分等紀錄。衛福部應該比照辦理，建立類似網站，讓民眾掌握狼醫名單，以及受懲戒、判決定讞等具體原因，才能顧及病人就醫權益。

衛福部曾於今年一月承諾「建置查詢平台」，並於三個月內完成研議，但迄今卻處於停滯狀態。對此，部長邱泰源表示，平台仍在建置中，將採用類似「醫療事故預防及爭議處理法」處理，配合相關法律，避免類似事情再度發生。

至於女性內診如何自保？開業婦科醫師李汶芳表示，基於患者隱私權，診間不能裝置監視器，建議所有患者於看診時，都要求護理師陪同在側，這是病患基本的權利，對於男性婦產科醫師來說，更應遵循相關規定，以避免糾紛。

大林慈濟醫院婦產科醫師林俊宏指出，在執行內診前，醫師應該解說步驟、檢查程序，不可詢問性愛等私密問題，以減少女性患者對內診的恐慌。在檢查過程中，如有任何的不舒服，都可請醫師暫停，或改以其他方式檢查。

性騷擾 衛福部 醫師

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