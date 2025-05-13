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你有嗎？機車裝1物恐被罰1800元 一票車主驚呼：完全不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期看到有人因為在機車上裝了布套，被檢舉車身與行照不符，吃上一張罰單。示意圖。聯合報系資料照
一名網友分享，近期看到有人因為在機車上裝了布套，被檢舉車身與行照不符，吃上一張罰單。示意圖。聯合報系資料照

你的機車會加裝布套嗎？一名網友分享，近期看到有人因為在機車上裝了布套，被檢舉車身與行照不符，吃上一張罰單。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「機車加布套被檢舉」為題，指出現在很多Gogoro機車都會加裝布套，但近期發現一個人被檢舉車身與行照不符，一開始覺得很不可思議，後來仔細想想，若犯罪就無法用車身顏色辨別，確實可能影響辨識、甚至造成誤判，干擾辦案。

貼文一出後，多數網友都表示「完全沒想過這可以被罰」、「第一次聽說」、「我要把我的布套拔掉了」、「路上一堆都是這樣」、「看不懂加布套的在想什麼」、「檢舉人是怎麼知道跟行照不符的？」、「沒想到這也可以檢舉成功」、「加布套也會被刮傷啊…不懂加布套的意義」。

事實上，根據《道路交通安全規則》規定，車身顏色必須與行照登記相符，若改色、加裝布套或貼紙，變更面積超過車身外觀三分之一，且與原登記顏色不同，必須到監理站重新驗車，支付200元更換行照費用，否則依法可處900元以上、1800元以下罰款。

機車族 監理站 罰單

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