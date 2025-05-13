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鍍金好戲再現 傳藝金曲劇展6月起輪番登台

中央社／ 台北13日電

奪獎鍍金好戲再現，國立傳統藝術中心首度策劃傳藝金曲劇展，邀請獲重大表演獎項的傑出作品「王爺飯」、「國姓之鬼」等6月底起輪番登台，再現好戲非凡時刻。

傳藝中心主任陳悅宜今天在記者會表示，很多優秀傳統戲曲作品首演後，縱使觀眾一再敲碗，卻因諸多因素無法重現。為了讓這些獲獎作品重新被看見，傳藝中心今年夏天首次辦理傳藝金曲劇展，期待好戲經過反覆淬鍊，加上觀眾互動反饋，進而成為永恆經典。

打頭陣的真快樂掌中劇團「王爺飯」，曾榮獲第33屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎，以「人間國寶」江賜美演藝經歷為創作主體，訴說戲班行走江湖的酸甜苦辣。戲裡以劍俠戲「飛劍英雄傳－兄妹復仇記」，呈現出廟口布袋戲刺激、通俗、華麗的演出風格。

毛斷計畫「文武天香」則榮獲第34屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎，3名主角在宛如自由異托邦的天香樓裡，漸生非同尋常的情愫，不斷透過「戲中戲」扮演，將舊日的隱密羈絆、難以表達的情感一一訴說。

劇場X江之翠劇場「感謝公主」不僅榮獲第35屆傳藝金曲獎評審團獎肯定，更是台新藝術獎開辦以來，第一個奪下年度大獎的傳統戲曲作品。創作團隊取材宋元南戲「朱弁」，將朱弁的流離，與一名1950年代台灣政治犯為保全性命出賣同伴而後，轉向投身文化事業的生命故事，進行有機連結與互文。

台北海鷗劇場「國姓之鬼」原是「服妖嬈．神自在」2022年台灣戲曲藝術節主題作品，曾榮獲第35屆傳藝金曲獎最佳導演獎，以及第22屆台新藝術獎表演藝術獎雙項大獎。本劇打破線性敘事方式，透過多段「戲中戲」營造出現實世界與多重宇宙的「戲中戲中戲」實虛結構，展開對於「國姓爺」的激烈討論。

2025傳藝金曲劇展將於6月27日至8月10日在台灣戲曲中心小表演廳演出，票券已全面啟售。

劇場 觀眾

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