綠島人權藝術季 23組藝術家作品與白恐記憶對話

以「一四九海浬的時間：對抗遺忘」為主題，2025綠島人權藝術季將展出來自台灣、海地、馬來西亞、印尼、克羅埃西亞、越南、香港等地共23組藝術家作品，探討歷史創傷、人權記憶與自由。

總策展人高森信男今天在記者會上表示，1951年5月，第一批政治犯從基隆港出發，橫跨149海里被押送至綠島，島嶼將受難者與外在時間隔絕開，隔絕了思想的傳遞、與家人共享的生活及青春歲月，「地理與時間的隔絕，讓歷史可能被遺忘，但藝術可以成為對抗時間的劍柄，透過述說故事對抗遺忘。」

高森信男表示，他與參展藝術家在策展、創作過程中遇到的艱辛阻礙，相較於前輩在台灣民主路上所遭遇的苦難，只是百萬分之一的辛苦，「也因為這些前輩在應該享受青春的年歲承受恐懼與苦痛，才有現在大家的幸福與安穩，為此我非常感謝。」

這屆藝術季由高森信男與策展人曾哲偉、張文豪共同策劃，作品涵蓋錄像藝術、裝置、聲音創作、繪畫與文獻檔案，形式多元、視角深刻，呈現不同文化脈絡下的創傷敘事與人權關懷。

其中藝術家王德瑜以大型充氣裝置「N22.40」，回應白色恐怖受難者蔡焜霖生前對作品的形容，就像「在綠島海水中被擁抱的自由與愉悅」，回應政治受難者深刻的人性光亮，喚起人們重新理解自由的意義。

來自馬來西亞的藝術團體龐克搖滾社（PangrokSulap）帶來木刻版畫作品「獻給自由，希望的心」，描繪綠島受難者的堅毅與夢想，並與綠島國中學生合作共創，深化藝術與在地社群的連結。

政治受難者陳武鎮的「虛擬巨惡」、「判決書」系列作品，回應由權力製造的恐懼與記憶；白恐受難者黃瑞麟後代黃旭宏的雕塑裝置「剎那．永恒」則以雕塑裝置作品及玫瑰花，隱喻受難者前輩從苦難中滋長出的愛與不朽。

除了展覽之外，藝術季也安排多元教育推廣活動，包含策展人導覽、藝術家創作工作坊、校園講座等。「2025綠島人權藝術季」展覽將自5月17日至9月21日舉行，地點在國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區。