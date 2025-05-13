歐洲台灣文化年 NSO、朱宗慶打擊樂團受邀演出

今年2月文化部長李遠與外交部長林佳龍舉行雙部長會商，同推文化外交。其中兩部合辦2025歐洲台灣文化年，將從6月起邀請NSO國家交響樂團室內樂、朱宗慶打擊樂團等演出。

根據駐奧地利代表處提供的新聞資料，由駐奧地利代表劉玄詠規劃的「2025歐洲台灣文化年」，從6月起將陸續邀請8個台灣展演團體到奧地利、克羅埃西亞和斯洛維尼亞演出，預計到12月將在3個國家舉辦12場音樂及電影活動，促進歐洲人對台灣文化的認識。

劉玄詠從去年12月上任之後，積極推動文化外交，這次經過多方討論與邀約，邀請包括台灣原聲合唱團、NSO國家交響樂團弦樂六重奏、榮興客家採茶劇團、台北愛樂合唱團等團體演出。邀請團體包括原住民、客家等不同族群，不只使用西方樂器詮釋台灣傳統歌謠，也將用樂音展現台灣文化之美。

劉玄詠不僅邀請音樂團體到歐洲演出，他自己也將在9月19日「當東方遇見西方」的節目中登場，與維也納愛樂首席長號迪特馬爾．庫布爾伯克（DietmarKüblböck）、維也納交響樂團獨奏長號演奏家沃爾特．福格邁爾（Walter Voglmayr）以及同為長號家的兒子劉庭宇組成四重奏，一起上台演出。

劉玄詠今天接受中央社專訪表示，維也納當地政界與僑界對他身兼外交官與音樂家的身分都感到好奇，他決定「重操舊業」。劉玄詠說，音樂會將在維也納音樂協會布拉姆斯廳舉行，上半場是長號四重奏演出，下半場則是獨特的客家八音團，透過音樂文化讓歐洲人認識台灣。

劉玄詠表示，為了台灣能見度，晚上回到官邸除了研究國際輿情，就是持續練習長號與德文，「前幾週練習起來總覺得手腦不協調，一度以為自己老了；這一週開始突然突飛猛進，手感跟音色都回來了。」劉玄詠說，雖然白天工作很燒腦，「但只要拿起樂器演奏，就有說不出的快樂。」

劉玄詠與奧地利淵源甚深，他從台北師專音樂科畢業後，赴奧地利就讀維也納音樂學院，並取得維也納音樂學院長號演奏家文憑。回台任職於國台交，曾為長號首席演奏家，並任教於東海大學、台中教育大學及嘉義大學等音樂系所，2008年至2011年首次擔任國台交團長，並自2016年二度擔任團長。

根據外交部與文化部雙部會協商內容，「歐洲台灣文化年」由外交部主導，以故宮將赴捷克等國展出的「故宮文物百選及其故事」展覽為核心作台灣文化的輻射，深化歐洲國家與台灣的交流。「大阪文化世博」部分則由文化部主導，在大阪世界博覽會期間推出活動，全面展現台灣各領域出色的藝文展演。