交長陳世凱視察桃機三跑道工程 同步訪視航空城及自貿港區

交通部長陳世凱今天（13日）到桃機第三跑道工區、桃園航空城建設區域、自由貿易港區及自由貿易港區加值廠房視察，並聽取民航局說明桃園航空城核心計畫辦理情形。今天視察行程，民航局局長何淑萍局長、高公局局長趙興華、機場公司董事長楊偉甫、航政司司長韓振華、遠雄自貿港公司董事長葉鈞耀等人陪同。

陳世凱視察第三跑道埔心溪改道工程、臨時機坪工程時，由機場公司與高公局說明工程進度，其中埔心溪及灌溉改道工程進度受到未搬遷戶影響，施工規劃採分段施作，預計至2028年底完工，將可優化區域排水能力至100年暴雨不溢堤。

機場公司簡報說明，桃園國際機場臨時機坪工程不但對於後續工程推動有所助益，也能紓解桃園機場過夜停機坪不足問題，針對臨時機坪工程部分已於提前於4月24日完成第一階段工程，將先行提供9個停機位使用，預計於12月底前完成第二階段工程，共新增全部18個停機位。

民航局簡報時指出，為取得桃機第三跑道及第二自由港區開發所需用地，民航局以「先建後遷」原則協調民眾搬遷，目前機場園區範圍內優先搬遷區建物計414棟，已全數搬遷完成，其餘地區範圍內建物約4,007棟，已完成搬遷計3,046棟，比例已逾76%，並透過提供民眾安置住宅、安置街廓等方式協助民眾安置重建。