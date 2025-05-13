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台灣觀光百大亮點跨接遊程規畫APP 5月南投享租車優惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
觀光署跨接遊程規畫App，便利遊客暢遊「台灣觀光100亮點」5月主打星南投百大亮點。圖為日月潭。圖／交通部觀光署提供
觀光署跨接遊程規畫App，便利遊客暢遊「台灣觀光100亮點」5月主打星南投百大亮點。圖為日月潭。圖／交通部觀光署提供

為便利旅客遊玩「台灣觀光100亮點」，交通部觀光署今年5月起與遊程規畫APP「去趣」跨接，讓旅客透過APP，參考主打月縣市推薦的百大亮點旅遊路線及特色玩法，另與共享租車服務「iRent」合作，針對5月主打星「南投」推出時數折抵優惠活動，只要輸入優惠碼即可領取60分鐘汽車時數折抵券。

觀光署長周永暉表示，透過遊程規畫APP，能即時參考用戶推薦熱門景點、美食、住宿及遊程等大數據資料，來客製化安排專屬行程，並方便分享給同行旅伴或網友，相較傳統建議遊程，更能依照自己的需求、喜好，來快速機動調整。

周永暉說，觀光署鼓勵旅客利用公共運輸進行國內旅遊，推動「台灣好行」景點接駁公車、「台灣觀巴」套裝旅遊行程與包裝「Taiwan PASS」交通電子票券，但考量部分景點路程較遠或有增加行程彈性需求，就適合以公共運輸搭配共享租車服務，串聯旅程最後一哩路。

觀光署表示，旅程規畫APP「去趣」與共享租車服務「iRent」響應「台灣觀光100亮點」（https://100spotlights.taiwan.net.tw/）5月主打星南投，推出限定優惠活動。

即日起至5月31日，透過「去趣」（https://www.chictrip.com.tw/100spotlightnantou）預訂南投地區住宿，即可享有房價10%及和泰Points回饋，可用於兌換和泰集團旗下服務與商品。

此外，遊客於iRent中彰投站點使用共享租車服務，輸入優惠碼「5月南投最對味」，即可領取60分鐘汽車時數折抵券。

觀光署力推「台灣觀光100亮點」，鼓勵遊客善用旅程規畫App，利用公共運輸與共享租車服務，暢遊日月潭、清境、溪頭、雙龍瀑布等南投亮點。圖為清境農場。圖／交通部觀光署提供
觀光署力推「台灣觀光100亮點」，鼓勵遊客善用旅程規畫App，利用公共運輸與共享租車服務，暢遊日月潭、清境、溪頭、雙龍瀑布等南投亮點。圖為清境農場。圖／交通部觀光署提供
公共運輸搭配共享租車服務，串聯旅程最後一哩路。圖／iRent提供
公共運輸搭配共享租車服務，串聯旅程最後一哩路。圖／iRent提供
旅程規畫App與共享租車服務針對「台灣觀光100亮點」5月主打星南投推出限定優惠活動。圖／觀光署提供
旅程規畫App與共享租車服務針對「台灣觀光100亮點」5月主打星南投推出限定優惠活動。圖／觀光署提供
透過遊程規畫App來安排南投亮點之旅，方便分享遊程內容給同行旅伴，圖為溪頭。圖／交通部觀光署提供
透過遊程規畫App來安排南投亮點之旅，方便分享遊程內容給同行旅伴，圖為溪頭。圖／交通部觀光署提供

南投 景點 觀光署

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