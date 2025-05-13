桃園機場臨時機坪工程年底完成 估新增18個停機位

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計今年啟用，第三跑道則預計2030年9月完工，為紓解桃園機場過夜停機坪不足問題，桃機公司規畫臨時機坪工程，提前於今年4月24日完成第1階段工程，將先行提供9個停機位使用，預計12月底前完成第2階段工程，總計新增18個停機位。

交通部長陳世凱今視察桃園航空城建設及自由貿易港區，並前往第三跑道工區、自由貿易港區加值廠房。民航局報告，為取得桃園機場第三跑道、第二自由港區開發所需用地，目前機場園區範圍內優先搬遷區建物共414棟，已全數搬遷完成，其餘地區範圍內建物約4007棟，已完成逾76%，並透過提供民眾安置住宅、安置街廓等方式協助安置重建。

陳世凱表示，桃園航空城計畫為全國土地開發規模最大、搬遷人數最多的重大工程，對國家整體發展具重要性，鑑於「先建後遷」期程已調整至2026年12月，指示民航局在此期限前，協調並協助民眾搬遷，以加速推動航空城建設，提升機場競爭力。

針對桃園機場第三跑道埔心溪改道工程、臨時機坪工程，桃園機場公司及高公局表示，埔心溪及灌溉改道工程進度受到未搬遷戶影響，施工規畫採分段施作，預計至2028年底完工，可優化區域排水能力至100年暴雨不溢堤。

桃機公司補充，臨時機坪工程已提前於4月24日完成第1階段工程，將先提供9個停機位使用，預計於12月底前完成第2階段工程，共新增18個停機位。陳世凱說，臨時機坪工程除有益於後續工程推動，也能紓解桃園機場過夜停機坪不足問題。

近年受惠於AI與國際電子半導體產品需求提升，桃園航空自由貿易港區2024年營運績效再創歷史新高，針對近期美國對等關稅政策，陳世凱表示，交通部已先後召開「國際海運疏運平穩工作小組會議」、「美國實施對等關稅政策對空運影響及相關因應會議」，聆聽業者聲音。